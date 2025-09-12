印尼籍船員阿龍當協調者還救過釣客 獲全國模範外籍船員獎
今是114年全國漁民節頒獎典禮，表揚全國優秀漁民，新北5區漁會推薦人選，共計2位模範漁民、3位優秀漁民及1位模範外籍船員獲獎。其中外籍船員阿龍不但擔任班長，負責協調溝通的橋梁，還曾經救過一位釣客
本次獲選模範漁民的淡水區漁會李明樺先生，以籠具、延繩、一支釣等對海洋危害較低之作業模式使環境永續，並與漁會及學校合作推廣萬里蟹漁業文化教學解說導覽、蟹蟳綁繩現場體驗等活動，將食魚文化向下扎根。
瑞芳區漁會成員余孟怡，同時也是「B1 Cafe鼻頭1號」咖啡廳的老闆娘，自製「鼻頭漁港散步地圖」，推廣在地觀光與小吃海產，並深入社區、漁會與校園進行海洋保育講座，推動超過300場次的淨灘與淨海活動，讓在地文化與永續理念能夠深根發展。
本次獲選優秀漁民的金山區漁會成員趙麗香，常自發性發起社區共餐活動，關懷獨居老人及弱勢家庭，所經營之「石門集馨村便當店」也是待用餐店家；萬里區漁會蔡岳翰先生是萬里區最年輕的船長之一，不僅配合水產試驗所進行海水水溫監測研究，同時提供漁船漁獲資料供水試所進行科學研究與監測資料作業；貢寮區漁會陳吳素真女士，從事沿岸採集工作及九孔鮑養殖，堅持不過度採捕，並將自身所學及日積月累的經驗無私分享，不僅對海洋資源永續，也將漁業文化傳承。
另，模範外籍船員由印尼籍阿龍獲獎，目前擔任淡水區漁會外籍漁船員班長，不僅協助同鄉與船主間的協調溝通，幾年曾有位男子在竹圍漁港釣魚，為撿拾衣物時不慎落海，北漂至淡水外海，正是阿龍所在的漁船發現，阿龍勇敢攀拉繩索爬到船外舷碰墊下方，將這名男子救起。
新北市長侯友宜表示，新北市對於永續漁業發展不遺餘力，除為六都唯一畫設水產動植物保育區，也是六都首推刺網漁具實名制的直轄市，並輔導近7成的刺網漁船轉型。也針對新北28處漁港，推動「嗨漁港」計畫，依據漁港屬性及在地特色進行漁港改造，使漁港除了漁業功能外，也兼具觀光遊憩、海洋教育等多元角色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言