印尼籍船員阿龍當協調者還救過釣客 獲全國模範外籍船員獎

今是114年全國漁民節頒獎典禮，表揚全國優秀漁民，新北5區漁會推薦人選，共計2位模範漁民、3位優秀漁民及1位模範外籍船員獲獎。其中外籍船員阿龍不但擔任班長，負責協調溝通的橋梁，還曾經救過一位釣客

本次獲選模範漁民的淡水區漁會李明樺先生，以籠具、延繩、一支釣等對海洋危害較低之作業模式使環境永續，並與漁會及學校合作推廣萬里蟹漁業文化教學解說導覽、蟹蟳綁繩現場體驗等活動，將食魚文化向下扎根。

瑞芳區漁會成員余孟怡，同時也是「B1 Cafe鼻頭1號」咖啡廳的老闆娘，自製「鼻頭漁港散步地圖」，推廣在地觀光與小吃海產，並深入社區、漁會與校園進行海洋保育講座，推動超過300場次的淨灘與淨海活動，讓在地文化與永續理念能夠深根發展。

本次獲選優秀漁民的金山區漁會成員趙麗香，常自發性發起社區共餐活動，關懷獨居老人及弱勢家庭，所經營之「石門集馨村便當店」也是待用餐店家；萬里區漁會蔡岳翰先生是萬里區最年輕的船長之一，不僅配合水產試驗所進行海水水溫監測研究，同時提供漁船漁獲資料供水試所進行科學研究與監測資料作業；貢寮區漁會陳吳素真女士，從事沿岸採集工作及九孔鮑養殖，堅持不過度採捕，並將自身所學及日積月累的經驗無私分享，不僅對海洋資源永續，也將漁業文化傳承。

另，模範外籍船員由印尼籍阿龍獲獎，目前擔任淡水區漁會外籍漁船員班長，不僅協助同鄉與船主間的協調溝通，幾年曾有位男子在竹圍漁港釣魚，為撿拾衣物時不慎落海，北漂至淡水外海，正是阿龍所在的漁船發現，阿龍勇敢攀拉繩索爬到船外舷碰墊下方，將這名男子救起。