民團抗議北市府拆除公館圓環工程 150警維安

台北市政府規劃13日凌晨進行拆除公館圓環及填平公車地下道工程，公民團體今天晚上將於附近召開記者會反對市府強拆，北市警局安排150名警力到場維安。

台北市交通局8月下旬宣布「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」，將於9月13日凌晨動工，先封填地下道（工期44天），再拆圓環（工期21天），改為正交路口，預計11月下旬完工。

來自台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、政治大學等10餘名學生和路權團體，昨天傍晚在共同舉行的記者會上高喊「工程進度應暫緩、民主市府要協商」等口號，會後持標語、布條前往公館圓環進行「圓環繞圈圈」快閃行動。

行人零死亡推動聯盟透過臉書（Facebook）公布「守環行動：圓環走讀」記者會訊息，提出聲明反對北市府強拆公館圓環、公車地下道、行人地下道。

聯盟表示，台北市公館圓環及公車道拆除案，北市府確定在13日凌晨動工，即使過去半年來許多專家提出疑慮，當地居民、學生、交通團體也表達反對，市府卻堅持未有充分討論、數據、試辦下開工，擺明就是「蔣不聽」。

聯盟提到施工開始前的今天晚上，將於公館圓環及公車地下道抗議示威，號召受影響的用路人站出來發聲。

針對拆除公館圓環工程，台北市警察局表示，因現地包含3個分局轄區將共同執行相關勤務，預估現場配置150名警力維安。