快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

民團抗議北市府拆除公館圓環工程 150警維安

中央社／ 台北12日電

台北市政府規劃13日凌晨進行拆除公館圓環及填平公車地下道工程，公民團體今天晚上將於附近召開記者會反對市府強拆，北市警局安排150名警力到場維安。

台北市交通局8月下旬宣布「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」，將於9月13日凌晨動工，先封填地下道（工期44天），再拆圓環（工期21天），改為正交路口，預計11月下旬完工。

來自台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、政治大學等10餘名學生和路權團體，昨天傍晚在共同舉行的記者會上高喊「工程進度應暫緩、民主市府要協商」等口號，會後持標語、布條前往公館圓環進行「圓環繞圈圈」快閃行動。

行人零死亡推動聯盟透過臉書（Facebook）公布「守環行動：圓環走讀」記者會訊息，提出聲明反對北市府強拆公館圓環、公車地下道、行人地下道。

聯盟表示，台北市公館圓環及公車道拆除案，北市府確定在13日凌晨動工，即使過去半年來許多專家提出疑慮，當地居民、學生、交通團體也表達反對，市府卻堅持未有充分討論、數據、試辦下開工，擺明就是「蔣不聽」。

聯盟提到施工開始前的今天晚上，將於公館圓環及公車地下道抗議示威，號召受影響的用路人站出來發聲。

針對拆除公館圓環工程，台北市警察局表示，因現地包含3個分局轄區將共同執行相關勤務，預估現場配置150名警力維安。

公車 北市府 記者會

延伸閱讀

歷史性一刻！台北市公館圓環喊拆20年 明凌晨零時開拆

北市將拆公館圓環 學生發動快閃籲暫緩喊話「市府要協商」

公館圓環將拆 交通局前局長力挺北市府「論述完整清楚」

每3天發生2件車禍！市府拆公館圓環遭罵翻 藍議員提數據反擊

相關新聞

印尼籍船員阿龍當協調者還救過釣客 獲全國模範外籍船員獎

今是114年全國漁民節頒獎典禮，表揚全國優秀漁民，新北5區漁會推薦人選，共計2位模範漁民、3位優秀漁民及1位模範外籍船員...

發揮大愛！兒子依父親遺願 今捐贈新北市消防局高頂救護車

新北市民陳烶修夫婦生前多次受惠119救護服務，其子依父親遺願，今天上午11時在新北市消防局第四救災救護大隊直潭分隊舉行高...

5宮廟捐資逾1億！北市表揚績優宗教團體 第一名曝光

北市府民政局上午表揚113年績優宗教團體、民俗委員會及委員暨114年度孝行模範，這次共有45家宗教團體獲獎，捐資金額總計...

歷史性一刻！台北市公館圓環喊拆20年 明凌晨零時開拆

喊了20年的北市公館圓環拆除，周六凌晨零時開拆，先填平公車專用地下道，再拆除公館圓環，工期預計於11月16日完成。今晚1...

北市違建「愈拆愈多」累計竟逾8萬件 建管處曝主因

北市建管處每年查報拆除違章建築，但處理不及查報速度，迄今包含既存違建累計超過8萬件，近3年火災違建54件也都還沒結案，審...

廣角鏡／新北淡江大橋 16日合龍

淡江大橋工程進入最後關鍵階段，銜接淡水與八里兩岸的主橋16日將舉行合龍儀式，交通部長陳世凱昨表示，淡江大橋明年5月12日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。