三重玫瑰立體停車場力拚明年5月完工

照片取自新北市政府

新北市副市長陳純敬11日下午前往視察新北市三重區玫瑰立體停車場新建工程，指示施工團隊務必落實工地安全與品質管理，以順利推進工程進度，力拚115年5月順利完工，提供市民更安全、便利的停車環境。

陳純敬副市長表示，為因應三重地區快速的發展及停車需求的增加，市府積極向中央爭取前瞻補助經費，三重玫瑰立體停車場新建工程爭取到中央2億5000萬元補助，由工務局新工處辦理興建地下1層、地上8層的共構大樓停車場，目前工程進度超前，未來完工後可提供458個汽車停車位及70個機車停車位。

交通局副局長金肇安並指出，除可紓解民眾停車需求以外，更整合了派出所及可容納200人的市民活動中心，未來能讓員警有更好的值勤環境，維護治安，同時也讓市民擁有舒適的休閒活動場所。

交通局表示，三重玫瑰立體停車場未來將提供汽車充電樁，也將導入車牌辨識，智慧尋車系統及悠遊卡、LINE PAY與APPLE PAY多元智慧支付等，提升車輛進出場效率和停車服務品質。交通局並將持續全力以赴，打造人本安全、智慧交通的宜居城市目標大步邁進。

聚傳媒