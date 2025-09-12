「2025台北水舞嘉年華」9/13登場

照片取自台北市政府

「2025台北水舞嘉年華」即將在13日於松山錫口碼頭彩虹橋盛大登場！臺北市政府觀光傳播局表示，今年水舞展演全面升級，不僅首創「河面＋橋面雙水舞」共演，更打造120米「雙水幕」水舞平台。同時今年還首度推出水舞結合七彩低空焰火的「水火共舞」限定場，就在9月13日開幕日和10月4日「追愛音樂祭」兩天，帶來更震撼的視覺效果。

觀傳局指出，9月13日開幕當晚最大亮點就是18時30分登場的「水火共舞秀」，七彩水舞結合震撼的低空焰火，加上雷射光效、火龍等特效，呈現爆破、拱門、風車、太陽等多款空中搖擺噴泉，視覺效果再升級。緊接著19時，YOYO藝人將以星光踢踏舞與水舞共演，呈現別具特色的「人水共舞」。今年的水舞嘉年華從9月13日至10月19日，連續37天精彩連連，從開幕日開始，每天18時30分至20時30分，每30分鐘都有一場由燈光、水舞與音樂交織的繽紛展演，精彩不間斷。觀傳局預告接下來每周末都有主題互動舞台，邀請大家一起來到彩虹橋共創美好回憶。

北市府水利處表示，水利處特別在活動場域全新打造眺望平台、水岸階梯及座椅等水岸休憩空間，民眾由基四號疏散門進入即可抵達。觀傳局推薦，民眾可以站在眺望平台上俯瞰水舞全景，也可以坐在面向基隆河的整排水岸階梯上，邊享用美食，邊悠閒觀賞水舞展演。現場還有愛情藝術牆及LOVE等打卡點，讓遊客在欣賞水舞之餘，也能感受浪漫氛圍與全新水岸風貌。

觀傳局提醒，為避免演出期間水舞噴濺至人身，每場演出前5分鐘，彩虹橋將進行雙向管制，演出結束後即恢復通行；另松山側從成美長壽橋至麥帥一橋間的自行車道，在9月13日17時至22時亦進行管制，請民眾改道內湖側騎行，請民眾多加配合注意。

