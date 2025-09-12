天花板內一度起火 北市聯醫：全面檢視電路安全
台北市警消今天上午獲報，聯合醫院仁愛院區發生火警。聯醫表示，當時為走道天花板內通風管起火，立即進行疏散同時撲滅，目前已恢復正常作業，將全面檢視電路安全。
有民眾今天在社群平台Threads上發文表示，陪家人到台北市立聯合醫院仁愛院區做檢查時，突然聽到廣播有火災須撤離，接著看到所有病床陸續被推到大廳，還有煙飄出來，令人傻眼。
仁愛院區透過新聞稿表示，機電人員上午於中控室發現病房走道有火警警報，發現走道天花板內通風管起火，當下立即依標準程序疏散鄰近病房區的住院病人、照顧者及員工，同時將火源撲滅，並通報消防進行安全檢查。
仁愛院區表示，此次事件無人員受傷，已恢復正常作業，並啟動電路安全全面檢視，確保院內住院病患及全體工作人員安全。
台北市消防局在上午11時43分獲報仁愛院區有火警，到場查看外觀正常，報案人表示已自行撲滅，經派員上樓查看後，初步判斷無安全顧慮。
