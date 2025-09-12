快訊

發揮大愛！兒子依父親遺願 今捐贈新北市消防局高頂救護車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市民陳烶修夫婦生前多次受惠119救護服務，其子依父親遺願今天在新北市消防局第四救災救護大隊直潭分隊舉行高頂救護車捐贈儀式。圖／消防提供
新北市民陳烶修夫婦生前多次受惠119救護服務，其子依父親遺願今天在新北市消防局第四救災救護大隊直潭分隊舉行高頂救護車捐贈儀式。圖／消防提供

新北市民陳烶修夫婦生前多次受惠119救護服務，其子依父親遺願，今天上午11時在新北市消防局第四救災救護大隊直潭分隊舉行高頂救護車捐贈儀式。

長子陳超仁表示，父親陳烶修與母親陳廖雪麗在世時，曾多次受惠119救護服務，陳氏家族於二老辭世後，懷著感恩之心，依父母親之遺願，由他與弟弟陳超乾及陳信志3人代為連繫辦理，捐車經費則由已從台積電退休，自行創業開公司的陳超乾獨力負擔，促成此次捐贈高頂救護車1輛，車內並裝有高階生理監視器1台來回饋社會。

第四救災救護大隊副大隊長黃炳松表示，今日捐贈儀式由任職行政院農業委員會林務局的長子陳超仁及葉蘭芳夫婦及其兒子陳立翔3人共同出席，場面溫馨而隆重。

黃炳松說，陳氏家族的慷慨善舉不僅充實直潭分隊的救護能量，這輛高頂救護車更將成為新店地區救護任務中不可或缺的戰力，有效提升緊急應變與救護效能。他更期盼，這份愛心能激勵更多社區民眾關注並支持新北市緊急救護服務，攜手打造更安全、更健康的生活環境。

新北市民陳烶修夫婦生前多次受惠119救護服務，其子依父親遺願今天在新北市消防局第四救災救護大隊直潭分隊舉行高頂救護車捐贈儀式。圖／消防提供
新北市民陳烶修夫婦生前多次受惠119救護服務，其子依父親遺願今天在新北市消防局第四救災救護大隊直潭分隊舉行高頂救護車捐贈儀式。圖／消防提供

