違建拆除速度不如查報 北市建管處：人力不足

台北市政府為處理違建，訂定規則並編列預算，審計報告指未處理違建仍有8萬餘件，認為拆除速度不如查報。建管處今天表示，是因拆除違建作業耗時、人力不足等因素。

依113年度台北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，北市府為管理及有效處理違章建築，自2011年4月公告實施北市違章建築處理規則，由建築管理工程處訂定工作計畫並編列預算因應。

報告提到，統計北市建管處累計未處理完竣違建件數，至去年9月20日有8.3萬餘件，卻包含2012年及2013年查報違建案，各有1311件及1273件，認為建管處拆除違建件數比查報件數還慢。

建管處回應，檢討拆除違建處理件數不及查報件數或遲未處理的原因，是因拆違建作業耗時、拆除人力不足等，已研擬減少人員流動方案、訂定違建拆除標準作業流程，至於2012年及2013年查報違建案，將持續疏導拆除限期改善。

建管處統計至今年8月31日處理中的違建案共3萬6609件。建管處表示，因拆違建涉及處理民眾陳情、現場勘查、疏導違建拆除、發文限期違建人自行改善拆除、訂定強制拆除期程等程序，且違建位置及規模與拆除時間及困難度也不同，已於今年6月起提高薪資待遇，盼減少人員流動影響拆除績效。

建管處指出，現行違建處理政策是以影響公安及2015年產生新違建為優先執行標的，2014年前的案件，除涉危害公安等原因列入專案，其餘案件應屬非優先拆除，但將依拆除量能，依序疏導拆除，不會因行政執行超時而無法執行。