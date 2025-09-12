快訊

5宮廟捐資逾1億！北市表揚績優宗教團體 第一名曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席113年度台北市績優宗教團體、民俗委員會及委員暨114年度孝行模範聯合表揚大會。記者胡經周／攝影
北市府民政局上午表揚113年績優宗教團體、民俗委員會及委員暨114年度孝行模範，這次共有45家宗教團體獲獎，捐資金額總計達14.9億，其中有等5家宮廟等宗教團體，捐資金額超過1億元。市長蔣萬安頒發獎項，熱心奉獻的宗教、團體及個人。

民政局指出，5家宗教團體捐資金額逾1億元以上，分別是松山慈惠堂、財團法人台北保安宮、財團法人台北市松山慈祐宮、財團法人台北行天宮及財團法人台北市艋舺龍山寺等5家，第一名是慈惠堂。

在民俗方面，有11個各區民俗委員會及84位委員獲獎。各區民俗委員會致力推展北市府政策並力行優良民俗，推廣社區鄰里響應臺北市政府香枝減量、中元普度紙錢集中焚燒，辦理公益慈善活動、頒發清寒獎助學金、寒冬送暖關懷獨居長者及贈清寒戶物質等，博施濟眾不遺餘力。

蔣萬安表示，宗教是安定人心最重要的力量，也在台北市各項政策當中扮演關鍵的推手，另一方面也非常感謝，在去年0403大地震的時候，台北市許多的宮廟紛紛慷慨解囊、伸出援手，台北市每一間宮廟都對地方付出許多。

蔣萬安也說，另一方面，民俗委員會也扮演很重要的一股力量，包括許多清寒學子的獎助學金，其實不要看這小小的一個獎助學金，其實對於這些孩子，獎助學金不止幫他們解決生活、生計上面的問題，對他來說也是一種鼓勵，讓他能夠持續、堅持在求學的路上努力往前走。

蔣萬安表示，民俗委員會也給予很多台北市獨居長者相關的物資「政府資源有限、民間力量無窮」北市府除非常感謝在座許多宮廟、各個團體、民俗委員會，也非常欽佩兩位獲獎的孝行模範，分別是孫丙津先生與李惠美女士，他們用實際的行動來展現對長輩的「孝」。

蔣萬安說，樹欲靜而風不止、子欲養而親不待，感謝2位孝行模範樹立典範、發揮影響力。透過今天的表揚，也希望有越來越多市民朋友可以感受到民間的溫暖、民間的力量。

台北市長蔣萬安（前右一）今天在民政局局長陳永德（前右二）陪同下，出席113年度台北市績優宗教團體、民俗委員會及委員暨114年度孝行模範聯合表揚大會。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（左）今天出席113年度台北市績優宗教團體、民俗委員會及委員暨114年度孝行模範聯合表揚大會，並頒獎給台北保安宮等宗教團體。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（左）今天出席113年度台北市績優宗教團體、民俗委員會及委員暨114年度孝行模範聯合表揚大會，並頒獎給松山慈惠堂等宗教團體。記者胡經周／攝影
