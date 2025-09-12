800里爭奪新北里環境認證 她用綠手指獲五星認證

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新店區玫瑰里長施天賜（左起）與淡水區油車里唐儷樺帶領里民順利奪下五星里環境認證。記者葉德正／攝影
新店區玫瑰里長施天賜（左起）與淡水區油車里唐儷樺帶領里民順利奪下五星里環境認證。記者葉德正／攝影

新北市邀請李辦公室、清潔隊員與公所參與「里環境認證制度」，奠定新北成為最乾淨城市，今年參與里數突破800大關，新北市環保局今天舉行頒獎典禮，淡水區油車里和新店區玫瑰里表現出色，透過里內特色，分別發展環境綠化、循環資源，獲得五星級認證。

新北市2003年「里環境認證制度」，十多年來累積超過20萬人次參與，今年度參與里數突破800里大關，參與率達78%以上，五星級認證率高達90%。

新北市長侯友宜今天出席頒獎典禮指出，里長、環保志義工、區公所及清潔隊合作，一起清理環境，是新北市環境品質能持續提升的重要關鍵，除了依照各里特色發展亮點，也邀請專家協助，是奠定新北最乾淨城市的重要基礎。

新北市環保局指出，里環境認證以「里」為單位，透過實地及書面評鑑作業，訂定「巷弄乾淨」、「病媒防治」、「公廁清新」、「環境綠化」、「循環資源」、「環保推廣」及「低碳永續」等7項環境指標，各里可依自身特色擇定發展方向。

今年各里展現不同亮點，淡水區油車里在「環境綠化」指標達到城市花園等級，里長唐儷樺在油車市民活動中心圍牆下種植綠色植栽及杜鵑花，讓水泥牆邊增添綠意盎然，更運用周邊空間種植蔬菜、香草植物，使用雨撲滿回收雨水澆灌，並設有環境教育解說牌，十多年來環保志義工堅持不間斷守護市民農園。

新店區玫瑰里則在「循環資源」指標表現亮眼，里長施天賜自黃金資收站2011年開站起，就加入資源回收行列，該里每月第一周及第三周的星期三營運黃金資收站，每月資收量約4000公斤，透過志義工夥伴協助細分類、環保用品兌換、資收量申報及變賣所得運用公開，並推廣二手物交換修繕觀念，於活動中心設置小家電維修站，由電器修繕達人區先生每月第一個星期三晚間2小時免費為全里里民服務，展現資源循環永續再利用的態度。

相關新聞

5宮廟捐資逾1億！北市表揚績優宗教團體 第一名曝光

北市府民政局上午表揚113年績優宗教團體、民俗委員會及委員暨114年度孝行模範，這次共有45家宗教團體獲獎，捐資金額總計...

歷史性一刻！台北市公館圓環喊拆20年 明凌晨零時開拆

喊了20年的北市公館圓環拆除，周六凌晨零時開拆，先填平公車專用地下道，再拆除公館圓環，工期預計於11月16日完成。今晚1...

北市違建「愈拆愈多」累計竟逾8萬件 建管處曝主因

北市建管處每年查報拆除違章建築，但處理不及查報速度，迄今包含既存違建累計超過8萬件，近3年火災違建54件也都還沒結案，審...

廣角鏡／新北淡江大橋 16日合龍

淡江大橋工程進入最後關鍵階段，銜接淡水與八里兩岸的主橋16日將舉行合龍儀式，交通部長陳世凱昨表示，淡江大橋明年5月12日...

新北7行政區 出現空戶警訊

新北市萬里、三芝、石門、平溪、雙溪、烏來及金山7行政區，低度用電住宅比率超過20%，萬里更達29.8%，等於每3戶就有1...

社宅續租才喊漲 北市府挨批

內政部研議修法，房東若要漲租須提前6個月告知房客。北市廣慈社宅今年漲租金，確定續租後3個月、租約到期前2周才說要漲，引起...

