800里爭奪新北里環境認證 她用綠手指獲五星認證

新北市邀請李辦公室、清潔隊員與公所參與「里環境認證制度」，奠定新北成為最乾淨城市，今年參與里數突破800大關，新北市環保局今天舉行頒獎典禮，淡水區油車里和新店區玫瑰里表現出色，透過里內特色，分別發展環境綠化、循環資源，獲得五星級認證。

新北市2003年「里環境認證制度」，十多年來累積超過20萬人次參與，今年度參與里數突破800里大關，參與率達78%以上，五星級認證率高達90%。

新北市長侯友宜今天出席頒獎典禮指出，里長、環保志義工、區公所及清潔隊合作，一起清理環境，是新北市環境品質能持續提升的重要關鍵，除了依照各里特色發展亮點，也邀請專家協助，是奠定新北最乾淨城市的重要基礎。

新北市環保局指出，里環境認證以「里」為單位，透過實地及書面評鑑作業，訂定「巷弄乾淨」、「病媒防治」、「公廁清新」、「環境綠化」、「循環資源」、「環保推廣」及「低碳永續」等7項環境指標，各里可依自身特色擇定發展方向。

今年各里展現不同亮點，淡水區油車里在「環境綠化」指標達到城市花園等級，里長唐儷樺在油車市民活動中心圍牆下種植綠色植栽及杜鵑花，讓水泥牆邊增添綠意盎然，更運用周邊空間種植蔬菜、香草植物，使用雨撲滿回收雨水澆灌，並設有環境教育解說牌，十多年來環保志義工堅持不間斷守護市民農園。

新店區玫瑰里則在「循環資源」指標表現亮眼，里長施天賜自黃金資收站2011年開站起，就加入資源回收行列，該里每月第一周及第三周的星期三營運黃金資收站，每月資收量約4000公斤，透過志義工夥伴協助細分類、環保用品兌換、資收量申報及變賣所得運用公開，並推廣二手物交換修繕觀念，於活動中心設置小家電維修站，由電器修繕達人區先生每月第一個星期三晚間2小時免費為全里里民服務，展現資源循環永續再利用的態度。