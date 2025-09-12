歷史性一刻！台北市公館圓環喊拆20年 明凌晨零時開拆

喊了20年的北市公館圓環拆除，周六凌晨零時開拆，先填平公車專用地下道，再拆除公館圓環，工期預計於11月16日完成。今晚11時後，公車通行將引導至平面道路，明凌晨零時30分，預拌混凝土車進入工地，進行地下道灌漿填土。

位於羅斯福路4、5段與基隆路4段路口的「公館圓環」，9月13日零時展開地下道填平工程，開始拆除圓環，要等到10月7日，至10月20日完成全部拆除作業，至於整個工程，工期共計65天。今晚11時之後，原本行駛地下道的公車，將開始引導至平面道路。

另外，開工前的準備作業，包括今晚10時，工程人員至景美汙水抽水站工地拜拜，11時40分後分3組施工團隊出發。明天凌晨零時30分，預拌混凝土車進入工地。

第一階段的工程從明天凌晨開始，施工包括天井段及水溝灌漿、景美及公館人行道灌漿及管線單位改管、引道填平，預定10月6日完成公館圓環填平作業。公館圓環拆除工程從10月7日至10月16日進行，還包括拆除公館段、景美段護欄，預定10月20日完成圓環全部拆除作業。

北市新工處表示，這次工程分兩階段進行，第一階段預計共44天，將辦理人行地下道及車行地下道分層封填，並同步降埋自來水、電力及電信等管線，同時拆除引道段RC護欄、鋼管欄杆及路燈設備，完工後將鋪設臨時AC路面及中央分隔帶。此階段主要於日夜間交通離峰時段施工，日間作業時間為08:00至18:00，夜間為24:00至06:00，施工車輛於交通尖峰時段（07:00-09:00及16:00-19:00）禁止進出工區，以降低對交通影響，並且不占用平面車道。

第二階段預計共21天，拆除圓環地上設施及平面道路施工，包含圓環地上建物拆除、北側人行地下道出入口雨遮拆除、路面刨鋪及永久路型標線施作。此階段施工僅於夜間（24:00至06:00），並於夜間短暫占用羅斯福路外側一車道，白天維持既有車道通行。