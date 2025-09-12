快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

聽新聞
0:00 / 0:00

北市違建「愈拆愈多」累計竟逾8萬件 建管處曝主因

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市建管處僱工強拆違建。圖／建管處提供
台北市建管處僱工強拆違建。圖／建管處提供

北市建管處每年查報拆除違章建築，但處理不及查報速度，迄今包含既存違建累計超過8萬件，近3年火災違建54件也都還沒結案，審計報告要求檢討。建管處說，主因是拆除違建作業耗時、拆除人力不足等。

北市府2011年公告實施「台北市違章建築處理規則」，建管處處理違建查報、拆除。審計報告指出，建管處各年度實際處理件數均不及查報件數，累計未處理完的違章建築從2021年8萬1335件增至去年9月的8萬3444件；2012、2013年查報違建各有1311件、1273件，都已逾行政執行時效，仍未處理完。

審計報告指出，建管處列管案件中，受理消防局通報火災違建屬於發生火災後恐有結構安全問題、須優先查報拆除對象，2022年至去年10月分別查報65件、65件、29件，同期間未處理完則有8件、23件、23件。

建管處回應，拆除違建涉及處理民眾陳情、現場勘查及疏導違建拆除、發文限期違建人自行改善拆除、訂定強制拆除期程等程序，並依違建位置及規模，拆除時間及困難度也不相同。

建管處說，目前編制每2個行政區分配平均2位小隊長，處理人力明顯不足；另因小隊長身處第一線、須直接面對民眾、壓力較大，導致流動率高，為增加留任的誘因，今年6月起提高薪資待遇，盼減少人員流動影響拆除績效。

建管處表示，北市府現行違建處理政策，以「影響公共安全的違建」及「2015年後產生的新違建」為優先執行標的，2014年之前的案件除了涉危害公安等原因列入專案，其餘屬於非優先拆除對象，建管處依拆除量能依序疏導拆除，不會因為已超過行政執行時效而無法執 行。

火災查報違建未結案部分，建管處迄今尚有9件處理中，與申請修繕中、法院訴訟等因素有關。

台北市建管處近年積極拆除危害公安的違建，持續成立專案列管並優先執行拆除，此為拆除後狀況。圖／台北市建管處提供
台北市建管處近年積極拆除危害公安的違建，持續成立專案列管並優先執行拆除，此為拆除後狀況。圖／台北市建管處提供

違建 火災 北市府

延伸閱讀

北市將拆公館圓環 學生發動快閃籲暫緩喊話「市府要協商」

北市騎士福音！待轉機車常溢到斑馬線 基隆光復南路口即起取消待轉

調整社宅租金遭指倉促 北市住都中心：後續調整

北市白天恐飆38度極端高溫 「這條路體」感可降溫3度...原因曝光

相關新聞

歷史性一刻！台北市公館圓環喊拆20年 明凌晨零時開拆

喊了20年的北市公館圓環拆除，周六凌晨零時開拆，先填平公車專用地下道，再拆除公館圓環，工期預計於11月16日完成。今晚1...

北市違建「愈拆愈多」累計竟逾8萬件 建管處曝主因

北市建管處每年查報拆除違章建築，但處理不及查報速度，迄今包含既存違建累計超過8萬件，近3年火災違建54件也都還沒結案，審...

廣角鏡／新北淡江大橋 16日合龍

淡江大橋工程進入最後關鍵階段，銜接淡水與八里兩岸的主橋16日將舉行合龍儀式，交通部長陳世凱昨表示，淡江大橋明年5月12日...

新北7行政區 出現空戶警訊

新北市萬里、三芝、石門、平溪、雙溪、烏來及金山7行政區，低度用電住宅比率超過20%，萬里更達29.8%，等於每3戶就有1...

社宅續租才喊漲 北市府挨批

內政部研議修法，房東若要漲租須提前6個月告知房客。北市廣慈社宅今年漲租金，確定續租後3個月、租約到期前2周才說要漲，引起...

北市仁愛路林蔭大道 實測氣溫涼3度

氣象署昨天上午發布高溫資訊指出，台北市白天為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率。北市近來燠熱，著名的仁愛林蔭大道卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。