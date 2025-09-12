北市違建「愈拆愈多」累計竟逾8萬件 建管處曝主因

北市建管處每年查報拆除違章建築，但處理不及查報速度，迄今包含既存違建累計超過8萬件，近3年火災違建54件也都還沒結案，審計報告要求檢討。建管處說，主因是拆除違建作業耗時、拆除人力不足等。

北市府2011年公告實施「台北市違章建築處理規則」，建管處處理違建查報、拆除。審計報告指出，建管處各年度實際處理件數均不及查報件數，累計未處理完的違章建築從2021年8萬1335件增至去年9月的8萬3444件；2012、2013年查報違建各有1311件、1273件，都已逾行政執行時效，仍未處理完。

審計報告指出，建管處列管案件中，受理消防局通報火災違建屬於發生火災後恐有結構安全問題、須優先查報拆除對象，2022年至去年10月分別查報65件、65件、29件，同期間未處理完則有8件、23件、23件。

建管處回應，拆除違建涉及處理民眾陳情、現場勘查及疏導違建拆除、發文限期違建人自行改善拆除、訂定強制拆除期程等程序，並依違建位置及規模，拆除時間及困難度也不相同。

建管處說，目前編制每2個行政區分配平均2位小隊長，處理人力明顯不足；另因小隊長身處第一線、須直接面對民眾、壓力較大，導致流動率高，為增加留任的誘因，今年6月起提高薪資待遇，盼減少人員流動影響拆除績效。

建管處表示，北市府現行違建處理政策，以「影響公共安全的違建」及「2015年後產生的新違建」為優先執行標的，2014年之前的案件除了涉危害公安等原因列入專案，其餘屬於非優先拆除對象，建管處依拆除量能依序疏導拆除，不會因為已超過行政執行時效而無法執 行。