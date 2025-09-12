聽新聞
0:00 / 0:00

新北7行政區 出現空戶警訊

聯合報／ 記者張策／新北報導
烏來老街遊客雖多，但烏來卻是低度用電行政區之一，空戶現象嚴重。記者張策／攝影
烏來老街遊客雖多，但烏來卻是低度用電行政區之一，空戶現象嚴重。記者張策／攝影

新北市萬里、三芝、石門、平溪、雙溪、烏來及金山7行政區，低度用電住宅比率超過20%，萬里更達29.8%，等於每3戶就有1戶幾近空戶或無人使用。專家與地方民代一致認為，低用電現象是人口老化與城鄉差距的警訊。市府表示，已推動地方創生等策略，改善人口外移與高齡化問題。

政大地政系教授孫振義說，不同地區的「低度用電住宅」成因不一，北海岸及東北角多因人口老化與外移造成空戶，淡海新市鎮等重劃區則因新建案投資客持有比率高，導致用電不足。新社區因投資造成空戶率高、舊社區因人口流失逐漸凋零、部分需求被社會住宅分流，三現象可能同時存在。

市議員陳偉杰表示，三芝與石門長期面臨人口外移與老化，建議市府加強北海岸觀光發展，結合農業與旅遊帶動經濟，同時規畫青年返鄉就業的機會，才能讓人口「留下來、回得來」。

市議員鄭宇恩則指出，市府應加強醫療與長照布建，擴充衛生所服務，減少長者生活不便，更要完善長照資源，托育與教育服務不足阻礙青年返鄉，補足這些資源扭轉人口流失的困境。

民政局表示，除提供生育獎勵金外，也積極結合各局處推動友善婚姻與育兒政策，例如在托育、教育資源布建持續加強，並透過跨局處合作，讓年輕家庭在就業、育兒之間取得更好的平衡。

新北 托育 長照 高齡化 人口老化

延伸閱讀

新北7行政區名列低度用電區 學者議員憂空戶惡化

新北淡水竹圍國小遊具老舊損壞 議員改善煥然一新

淡水新興國小女兒牆老舊 280處危險欄杆已用鋁質隔板封填

淡江大橋有望16日辦合龍儀式 陳偉杰：期待通車後的便利與繁榮

相關新聞

廣角鏡／新北淡江大橋 16日合龍

淡江大橋工程進入最後關鍵階段，銜接淡水與八里兩岸的主橋16日將舉行合龍儀式，交通部長陳世凱昨表示，淡江大橋明年5月12日...

新北7行政區 出現空戶警訊

新北市萬里、三芝、石門、平溪、雙溪、烏來及金山7行政區，低度用電住宅比率超過20%，萬里更達29.8%，等於每3戶就有1...

社宅續租才喊漲 北市府挨批

內政部研議修法，房東若要漲租須提前6個月告知房客。北市廣慈社宅今年漲租金，確定續租後3個月、租約到期前2周才說要漲，引起...

北市仁愛路林蔭大道 實測氣溫涼3度

氣象署昨天上午發布高溫資訊指出，台北市白天為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率。北市近來燠熱，著名的仁愛林蔭大道卻...

北市將拆公館圓環 學生發動快閃籲暫緩喊話「市府要協商」

北市府規劃拆公館圓環、填平公車專用地下道，台大、台師大、台科大、政大等多名學生今天舉行快閃行動，呼籲市府立即暫緩工程，公...

北市騎士福音！待轉機車常溢到斑馬線 基隆光復南路口即起取消待轉

北市取消二段式左轉路口再添一樁，交工處自9月9日半夜拆除基隆路光復南路口二段式左轉號誌，10日起正式開發機車直接左轉，機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。