新北7行政區 出現空戶警訊

新北市萬里、三芝、石門、平溪、雙溪、烏來及金山7行政區，低度用電住宅比率超過20%，萬里更達29.8%，等於每3戶就有1戶幾近空戶或無人使用。專家與地方民代一致認為，低用電現象是人口老化與城鄉差距的警訊。市府表示，已推動地方創生等策略，改善人口外移與高齡化問題。

政大地政系教授孫振義說，不同地區的「低度用電住宅」成因不一，北海岸及東北角多因人口老化與外移造成空戶，淡海新市鎮等重劃區則因新建案投資客持有比率高，導致用電不足。新社區因投資造成空戶率高、舊社區因人口流失逐漸凋零、部分需求被社會住宅分流，三現象可能同時存在。

市議員陳偉杰表示，三芝與石門長期面臨人口外移與老化，建議市府加強北海岸觀光發展，結合農業與旅遊帶動經濟，同時規畫青年返鄉就業的機會，才能讓人口「留下來、回得來」。

市議員鄭宇恩則指出，市府應加強醫療與長照布建，擴充衛生所服務，減少長者生活不便，更要完善長照資源，托育與教育服務不足阻礙青年返鄉，補足這些資源扭轉人口流失的困境。

民政局表示，除提供生育獎勵金外，也積極結合各局處推動友善婚姻與育兒政策，例如在托育、教育資源布建持續加強，並透過跨局處合作，讓年輕家庭在就業、育兒之間取得更好的平衡。