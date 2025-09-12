社宅續租才喊漲 北市府挨批

內政部研議修法，房東若要漲租須提前6個月告知房客。北市廣慈社宅今年漲租金，確定續租後3個月、租約到期前2周才說要漲，引起民怨，議員批評「市府比民間房東還狠」。都發局回應，年底前邀專家學者研議修法，確保社宅租戶權益。

「台北市社會住宅出租辦法」規定社宅租金得每3年參照消費者物價指數調整，今年有斯文、洲美、廣慈3處社宅調漲，最低為1房型140元，最高3房型1200元。

議員黃瀞瑩接獲廣慈社宅1區住戶陳情，18坪1房型租金每月將漲600元。她說，該社宅承租戶租約在7月底及8月底到期，依規定屆滿前3個月，也就是4、5月就得提出續約申請，但住都中心7月中旬才公告漲租金。

黃瀞瑩說，承租戶決定續租後才知漲價，通知時程太倉促。內政部擬修法，房東要漲租須於租約到期前6個月告知，社宅更應作表率。

「漲價真的要提早說」，其他社宅住戶吳小姐認為，至少要3個月前通知，讓住戶有心理準備，但也坦言搬家成本更高，即使漲價還是會繼續承租。

都發局回應，社宅租金原則以3年營運期滿前8個月啟動檢討程序，廣慈社宅在6月19日完成檢討程序，6月25日函送續約租金檢討方案給住都中心。

另外，住都中心4、5月發文給住戶通知續約申請，公文內就載明租金由住都中心及都發局評估檢討中，對於部分民眾反映公告時程略晚，已納入未來社宅續約調整作業時程方向。

都發局指出，將檢視北市社宅出租辦法，就租金檢討、租期保障及行政程序等研議修法草案，預計年底前邀集專家學者及相關團體研商，以內政部日前提出「租賃專法」為修法方向。