台北藝術節起跑 5檔跨域演出開啟「超限動」之旅

第27屆台北藝術節今天登場，5檔跨域演出節目的主創團隊特別現身說法，帶領觀眾搶先入戲，呼應本屆主題展開「超限動」之旅。

根據台北表演藝術中心發布新聞稿，本屆藝術節內容，特別關注身分與記憶、身體與科技、家庭倫理與生命本質。

其中，「演算混亂ㄐㄧㄑㄧˋㄖㄣˊ」節目不僅關注「人機互動」，更進一步直探「人機協作」的關係。主創團隊特別提問：「當無法預測的人類身體行為，遇上試圖以『演算』理解世界的AI，會產生什麼化學變化？」

德國劇場導演蘇珊娜．甘迺迪作品「安琪拉拉拉（無限循環中）」，舞台上網紅ANGELA從醒來到入睡，經歷出生、生產、衰老與死亡，感受不斷在劇場中具象化，成為內在混亂的投射。

「旅行的舌頭」延伸去年台北藝術節「流行群島」計畫，邀請觀眾在現場旁觀、遊走、加入，甚至親自「品嘗」故事，在多重感官的交錯中，體會食物所蘊含的個人與集體記憶。

「黏著的手、縫合的山體」由台灣泰雅族藝術家林安琪 （Ciwas Tahos）與日本藝術家松本奈奈子共同創作。兩人分別追索日本傳說中的「山姥」與泰雅族女性聚落「迭瑪哈霍伊」，展開跨國田野調查，並以女性與酷兒的視角重構山域想像。

「FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物」由洪千涵、洪唯堯與曾睿琁再度攜手，持續探索生育與家庭的複雜關係。作品將「姊弟、妻妻、姻親」的真實連結搬上舞台，探討「姊姊向弟弟借精，試圖與伴侶的卵子結合，孕育共同的下一代」的議題。

有關台北藝術節的節目內容及時程，可詳見官網（https://tpac.org.taipei）。