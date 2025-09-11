快訊

才被狗仔爆料死訊…《三生三世》于朦朧墜樓亡 工作室悲痛證實

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

聽新聞
0:00 / 0:00

北市將拆公館圓環 學生發動快閃籲暫緩喊話「市府要協商」

中央社／ 台北11日電
台北市政府規劃13日起拆除公館圓環、填平公車專用地下道，台大、台師大、台科大、政大等多校學子11日傍晚舉辦快閃行動，呼籲市府暫緩工程、公開與民眾協商。圖／中央社
台北市政府規劃13日起拆除公館圓環、填平公車專用地下道，台大、台師大、台科大、政大等多校學子11日傍晚舉辦快閃行動，呼籲市府暫緩工程、公開與民眾協商。圖／中央社

北市府規劃拆公館圓環、填平公車專用地下道，台大、台師大台科大、政大等多名學生今天舉行快閃行動，呼籲市府立即暫緩工程，公開與民眾協商。

台北市交通局8月下旬宣布「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」，將在9月13日凌晨動工，先封填地下道（44天），再拆圓環（21天），改為正交路口，預計11月下旬完工。

來自台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、政治大學等數十名學生和路權團體今天傍晚共同舉行記者會，高喊「工程進度應暫緩、民主市府要協商」等口號，並於記者會後持標語、布條，前往公館圓環進行「圓環繞圈圈」快閃行動。

台大建築與城鄉研究所所長康旻杰表示，圓環對於交通的影響需要更多細膩分析，瞭解不同乘客、載具對圓環的使用，而不是粗暴地把肇事率歸咎於圓環，但北市府卻聽不到使用者的聲音，呼籲北市府謹慎思考，圓環不應該被粗暴對待。

大學生會會長陳柏承提到，拆除公車專用地下道將影響公車使用族群、在地居民和周邊學生，對台大學生來說更是切身相關；北市府雖有召開公聽會或說明會，但只是走個過場，仍忽視在地聲音，大家的訴求並非對抗，而是希望能夠參與討論。

政大野火陣線社員李喻哲認為，大安區和文山區是共同生活圈，政大學生常需仰賴羅斯福路往返公館或台北車站，政大到公館的公車班次若不經過圓環，就會非常繞路或班次很少，如果公館圓環和公車地下道分別被拆除和填平，讓人擔心又會製造另一個交通地獄。

台師大學生會會長黃莨騰指出，台師大每天有多班校車往返公館校區、和平校區，很多學生仰賴公車通勤，若填平地下道，公車就必須停等紅燈，將導致通勤時間拉長，無法在下課時間內趕至另一校區，這會壓縮學生跨校區選課的彈性，呼籲市府傾聽民意，另尋替代方案。

學生團體11日傍晚到台北公館圓環舉辦快閃行動，與會者舉旗幟、拉布條繞行圓環表訴求，盼市府傾聽民意、暫緩拆除，過程中與騎單車民眾擦身而過。圖／中央社
學生團體11日傍晚到台北公館圓環舉辦快閃行動，與會者舉旗幟、拉布條繞行圓環表訴求，盼市府傾聽民意、暫緩拆除，過程中與騎單車民眾擦身而過。圖／中央社

公車 北市府 大學生 台師大 台科大 台灣大學 政治大學

延伸閱讀

公館圓環將拆 交通局前局長力挺北市府「論述完整清楚」

每3天發生2件車禍！市府拆公館圓環遭罵翻 藍議員提數據反擊

公館圓環移除衝擊交通 北捷推回饋30%鼓勵搭乘

公館圓環周六開拆 北市建議這2條替代道路避施工區

相關新聞

北市騎士福音！待轉機車常溢到斑馬線 基隆光復南路口即起取消待轉

北市取消二段式左轉路口再添一樁，交工處自9月9日半夜拆除基隆路光復南路口二段式左轉號誌，10日起正式開發機車直接左轉，機...

北市將拆公館圓環 學生發動快閃籲暫緩喊話「市府要協商」

北市府規劃拆公館圓環、填平公車專用地下道，台大、台師大、台科大、政大等多名學生今天舉行快閃行動，呼籲市府立即暫緩工程，公...

公館圓環將拆 交通局前局長力挺北市府「論述完整清楚」

台北市公館圓環周六凌晨零時開拆，並將填平公車專用地下道，但正反兩方意見仍未平息。台北市交通局前局長羅孝賢今在臉書發文指出...

每3天發生2件車禍！市府拆公館圓環遭罵翻 藍議員提數據反擊

公館圓環連續7年式事故率最高熱點，發生過1717件交通事故，重大死傷事故比例超過5成，北市府拍板拆圓環，後天凌晨動工，卻...

新北7行政區名列低度用電區 學者議員憂空戶惡化

內政部最新調查顯示，2024年下半年全國低度用電住宅達91.4萬宅，占比9.8%，較上半年增加0.5個百分點。其中新北市...

板橋社區接管卡關8年 一樓住戶自拆違建終於通汙水

新北市板橋區民生路三段29巷的「帝王家社區」，因住戶長期對施工方式無法達成共識，導致68戶居民長達8年無法接上公共汙水管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。