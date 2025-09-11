北市將拆公館圓環 學生發動快閃籲暫緩喊話「市府要協商」

北市府規劃拆公館圓環、填平公車專用地下道，台大、台師大、台科大、政大等多名學生今天舉行快閃行動，呼籲市府立即暫緩工程，公開與民眾協商。

台北市交通局8月下旬宣布「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」，將在9月13日凌晨動工，先封填地下道（44天），再拆圓環（21天），改為正交路口，預計11月下旬完工。

來自台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、政治大學等數十名學生和路權團體今天傍晚共同舉行記者會，高喊「工程進度應暫緩、民主市府要協商」等口號，並於記者會後持標語、布條，前往公館圓環進行「圓環繞圈圈」快閃行動。

台大建築與城鄉研究所所長康旻杰表示，圓環對於交通的影響需要更多細膩分析，瞭解不同乘客、載具對圓環的使用，而不是粗暴地把肇事率歸咎於圓環，但北市府卻聽不到使用者的聲音，呼籲北市府謹慎思考，圓環不應該被粗暴對待。

台大學生會會長陳柏承提到，拆除公車專用地下道將影響公車使用族群、在地居民和周邊學生，對台大學生來說更是切身相關；北市府雖有召開公聽會或說明會，但只是走個過場，仍忽視在地聲音，大家的訴求並非對抗，而是希望能夠參與討論。

政大野火陣線社員李喻哲認為，大安區和文山區是共同生活圈，政大學生常需仰賴羅斯福路往返公館或台北車站，政大到公館的公車班次若不經過圓環，就會非常繞路或班次很少，如果公館圓環和公車地下道分別被拆除和填平，讓人擔心又會製造另一個交通地獄。