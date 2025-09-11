新北雙溪小小農夫上工！ 地瓜採收熱鬧登場

雙溪向來是農產豐饒的好地方，每年8、9月正值蕃薯盛產季節。今年雙溪區公所特別與雙溪國小合作，藉由食農教育活動，帶領孩童親近土地、體驗大自然的樂趣，遠離電子產品，不再做「低」頭族，而是成為快樂的「地」頭族，在笑聲與汗水中「蕃」出「薯」於他們的童年回憶。

此次活動於雙溪公所示範農園舉行，由在地農友劉文進帶領雙溪國小二年級學童，親手挖掘於五月中旬栽種的地瓜。雙溪區長劉盈良也親自下田示範，陪伴學童一同體驗收成的喜悅。現場笑聲與驚呼聲此起彼落，最後更收穫滿滿兩大桶地瓜。這不僅是一場豐盛的採收體驗，更為孩子們帶來一堂生動且難忘的食農教育課程。

雙溪區長劉盈良表示，雙溪擁有良好的自然環境與肥沃土壤，所產地瓜香甜綿密，深受消費者青睞。此次活動不僅希望孩子們能從小培養對土地的情感，體會農民的辛勞，更期盼藉此認識在地農特產品的價值。未來公所將持續推動食農教育，並積極行銷雙溪優質農產，讓更多人認識雙溪的美好滋味。