快訊

才被狗仔爆料死訊…《三生三世》于朦朧墜樓亡 工作室悲痛證實

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

新北市防災協作中心演練 7國家代表來觀摩

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
有平時演練的經驗，真正災害時，必能迅速啟動運作機制，第一時間進行相關應變工作。 圖／觀天下有線電視提供
有平時演練的經驗，真正災害時，必能迅速啟動運作機制，第一時間進行相關應變工作。 圖／觀天下有線電視提供

今(11)日，新北市政府在汐止慈濟靜思堂園區，辦理汐止區防災協作中心演練，演練主軸是由汐止區公所防災協作中心調度民間協作人力與資源，協助疏散撤離、物資發放及收容開設等工作，當天特別安排美國、法國、日本、韓國、泰國、菲律賓、新加坡等7個國家的貴賓，參與這次的示範演練，觀摩第一線防災體系運作情形。

當天演練模擬的情境是設定為發生規模6.6強震，地震造成房屋倒塌及各項災情，汐止區公所立即開設災害應變中心，並開設防災公園進行收容，但收容量能及人力不足，公所災害應變中心啟動防災協作中心災時運作機制。

實際演練，疏散撤離的災民載到汐止慈濟靜思堂園區後，開始進行收容，包括物資發放、簡易醫療區，以及寢區休息的地方等等，都一一展現。

當天也由汐止區長林慶豐和企業簽署防災合作備忘錄，防災協作中心制度是建立一個調度平台，協助區公所有效的整合民間團體、志工、協作人力與資源，讓民間能量參與防災與應變工作，透過各單位、以及汐止區防災士等，各協作人力緊密配合，完成每一項演練項目，向國際展示新北市公私協力的防災能量，演練後由新北市政府柯慶忠副秘書長代表侯友宜市長進行講評並感謝所有參演人員的辛勞。

汐止區長林慶豐強調，此次演練目的是為驗證防災協作中心運作機制及各單位間配合情形，相信有平時演練的經驗，真正災害時，必能迅速啟動運作機制，第一時間進行相關應變工作。

汐止 人力

延伸閱讀

4員警涉群組傳內部案情摘要 坦承犯行獲緩起訴

斜坡道停機車 新北汐止樟樹國小學童通學路受阻要改善

新北汐止福德一路號誌箱阻行人、行車視線 要改懸掛式

中元普度發爐 新北汐止區行政中心聯合普度祈求平安

相關新聞

北市騎士福音！待轉機車常溢到斑馬線 基隆光復南路口即起取消待轉

北市取消二段式左轉路口再添一樁，交工處自9月9日半夜拆除基隆路光復南路口二段式左轉號誌，10日起正式開發機車直接左轉，機...

北市將拆公館圓環 學生發動快閃籲暫緩喊話「市府要協商」

北市府規劃拆公館圓環、填平公車專用地下道，台大、台師大、台科大、政大等多名學生今天舉行快閃行動，呼籲市府立即暫緩工程，公...

公館圓環將拆 交通局前局長力挺北市府「論述完整清楚」

台北市公館圓環周六凌晨零時開拆，並將填平公車專用地下道，但正反兩方意見仍未平息。台北市交通局前局長羅孝賢今在臉書發文指出...

每3天發生2件車禍！市府拆公館圓環遭罵翻 藍議員提數據反擊

公館圓環連續7年式事故率最高熱點，發生過1717件交通事故，重大死傷事故比例超過5成，北市府拍板拆圓環，後天凌晨動工，卻...

新北7行政區名列低度用電區 學者議員憂空戶惡化

內政部最新調查顯示，2024年下半年全國低度用電住宅達91.4萬宅，占比9.8%，較上半年增加0.5個百分點。其中新北市...

板橋社區接管卡關8年 一樓住戶自拆違建終於通汙水

新北市板橋區民生路三段29巷的「帝王家社區」，因住戶長期對施工方式無法達成共識，導致68戶居民長達8年無法接上公共汙水管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。