新北市防災協作中心演練 7國家代表來觀摩

今(11)日，新北市政府在汐止慈濟靜思堂園區，辦理汐止區防災協作中心演練，演練主軸是由汐止區公所防災協作中心調度民間協作人力與資源，協助疏散撤離、物資發放及收容開設等工作，當天特別安排美國、法國、日本、韓國、泰國、菲律賓、新加坡等7個國家的貴賓，參與這次的示範演練，觀摩第一線防災體系運作情形。

當天演練模擬的情境是設定為發生規模6.6強震，地震造成房屋倒塌及各項災情，汐止區公所立即開設災害應變中心，並開設防災公園進行收容，但收容量能及人力不足，公所災害應變中心啟動防災協作中心災時運作機制。

實際演練，疏散撤離的災民載到汐止慈濟靜思堂園區後，開始進行收容，包括物資發放、簡易醫療區，以及寢區休息的地方等等，都一一展現。

當天也由汐止區長林慶豐和企業簽署防災合作備忘錄，防災協作中心制度是建立一個調度平台，協助區公所有效的整合民間團體、志工、協作人力與資源，讓民間能量參與防災與應變工作，透過各單位、以及汐止區防災士等，各協作人力緊密配合，完成每一項演練項目，向國際展示新北市公私協力的防災能量，演練後由新北市政府柯慶忠副秘書長代表侯友宜市長進行講評並感謝所有參演人員的辛勞。

汐止區長林慶豐強調，此次演練目的是為驗證防災協作中心運作機制及各單位間配合情形，相信有平時演練的經驗，真正災害時，必能迅速啟動運作機制，第一時間進行相關應變工作。