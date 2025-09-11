快訊

才被狗仔爆料死訊…《三生三世》于朦朧墜樓亡 工作室悲痛證實

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

新北汐止民族五街盼增YouBike站 會勘要先釐清土地權屬

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
找到一處適合的位置，但是用地所有權還要再釐清，預計可以設15柱的YouBike。 圖／觀天下有線電視提供
找到一處適合的位置，但是用地所有權還要再釐清，預計可以設15柱的YouBike。 圖／觀天下有線電視提供

在汐止區民族五街有好幾個社區大樓，居住人口有六、七百戶，社區希望就近可以增設YouBike站，讓在地民眾方便使用。所以在接獲陳情後，今(11)日，新北市議員張錦豪就召集了相關單位人員現場會勘，等到確認土地所有權沒問題後，預計3個月可以建置完成。

社區副主委蔡先生說，主要是為了讓附近的社區都能方便的有YouBike可以使用，像是到捷運站轉乘大眾運輸工具，感謝張議員協助請相關單位來勘查，希望這這次能夠很順利的申請設置。

金龍里長陳美麗提到，這次在跑社區普渡的時候，有民眾反應在民族五街都沒有YouBike，所以張錦豪議員就辦了今天的會勘，看了之後發現這裡有些是公有地，接下來要等交通局評估後，確認土地所有權，因為這一帶是集中社區，好幾棟社區大樓，希望早日設YouBike。

新北市議員張錦豪表示，民族五街有好幾個社區大樓，在上次普度的時候，社區陳情希望能夠增設YouBike，今天找相關單位來會勘，有找到一處適合的位置，但是用地所有權還要再釐清，預計可以設15柱的YouBike，周邊住戶都相當期待，但是要符合相關的條件，目前看中的地方是幾個社區中間的位置，地點很適合，但是土地權屬要再做確認，如果土地確認沒有問題，3個月內會把15柱的YouBike建置完成。

議員 YouBike

延伸閱讀

斜坡道停機車 新北汐止樟樹國小學童通學路受阻要改善

新北汐止基隆河步道增YouBike 要先確認江北橋改建範圍

機車亂停阻進出 新北汐止力行街59巷要整頓停車秩序

新北汐止和平街路況糟 會勘要先取得土地同意書

相關新聞

北市騎士福音！待轉機車常溢到斑馬線 基隆光復南路口即起取消待轉

北市取消二段式左轉路口再添一樁，交工處自9月9日半夜拆除基隆路光復南路口二段式左轉號誌，10日起正式開發機車直接左轉，機...

北市將拆公館圓環 學生發動快閃籲暫緩喊話「市府要協商」

北市府規劃拆公館圓環、填平公車專用地下道，台大、台師大、台科大、政大等多名學生今天舉行快閃行動，呼籲市府立即暫緩工程，公...

公館圓環將拆 交通局前局長力挺北市府「論述完整清楚」

台北市公館圓環周六凌晨零時開拆，並將填平公車專用地下道，但正反兩方意見仍未平息。台北市交通局前局長羅孝賢今在臉書發文指出...

每3天發生2件車禍！市府拆公館圓環遭罵翻 藍議員提數據反擊

公館圓環連續7年式事故率最高熱點，發生過1717件交通事故，重大死傷事故比例超過5成，北市府拍板拆圓環，後天凌晨動工，卻...

新北7行政區名列低度用電區 學者議員憂空戶惡化

內政部最新調查顯示，2024年下半年全國低度用電住宅達91.4萬宅，占比9.8%，較上半年增加0.5個百分點。其中新北市...

板橋社區接管卡關8年 一樓住戶自拆違建終於通汙水

新北市板橋區民生路三段29巷的「帝王家社區」，因住戶長期對施工方式無法達成共識，導致68戶居民長達8年無法接上公共汙水管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。