新北汐止民族五街盼增YouBike站 會勘要先釐清土地權屬

在汐止區民族五街有好幾個社區大樓，居住人口有六、七百戶，社區希望就近可以增設YouBike站，讓在地民眾方便使用。所以在接獲陳情後，今(11)日，新北市議員張錦豪就召集了相關單位人員現場會勘，等到確認土地所有權沒問題後，預計3個月可以建置完成。

社區副主委蔡先生說，主要是為了讓附近的社區都能方便的有YouBike可以使用，像是到捷運站轉乘大眾運輸工具，感謝張議員協助請相關單位來勘查，希望這這次能夠很順利的申請設置。

金龍里長陳美麗提到，這次在跑社區普渡的時候，有民眾反應在民族五街都沒有YouBike，所以張錦豪議員就辦了今天的會勘，看了之後發現這裡有些是公有地，接下來要等交通局評估後，確認土地所有權，因為這一帶是集中社區，好幾棟社區大樓，希望早日設YouBike。

新北市議員張錦豪表示，民族五街有好幾個社區大樓，在上次普度的時候，社區陳情希望能夠增設YouBike，今天找相關單位來會勘，有找到一處適合的位置，但是用地所有權還要再釐清，預計可以設15柱的YouBike，周邊住戶都相當期待，但是要符合相關的條件，目前看中的地方是幾個社區中間的位置，地點很適合，但是土地權屬要再做確認，如果土地確認沒有問題，3個月內會把15柱的YouBike建置完成。