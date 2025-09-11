攜手淨山護自然 新北瑞芳「金瓜石淨山活動」10/26舉辦

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
透過淨山活動，要讓登山者有更舒適的健行環境。 圖／觀天下有線電視提供
為推廣環保理念與山林保育精神，台北雙連扶輪社、暖曦生態健行協會及有限責任金水山城社區合作社，將於10月26日聯合舉辦「金瓜石淨山活動」，邀請全台熱愛大自然、喜愛登山健行的民眾，一同參與這場結合環保、健行與社區共好的公益活動

為了替活動暖身，今天三個單位號召多位志工，一同前往金瓜石地區進行步道清理、雜草修整與垃圾清除，為登山客營造更安全、更整潔的山林環境。

暖曦生態健行協會理事長林村材表示，協會成立了暖曦古道探查隊，持續清理山徑，讓山友可以安全行走。今天參與的志工們都是抱著歡喜做、甘願受的心情來奉獻，特別感謝地方里長與熱心人士的支持，讓這項有意義的服務活動得以順利推展。

有限責任金水山城社區合作社理事主席林欽隆指出，今年度的金瓜石淨山活動由台北市雙連扶輪社贊助舉辦，展現企業對社會責任的關懷，並關注偏鄉登山步道的環境與安全。金瓜石至水湳洞沿線的山徑，風景秀麗、知名度高，為全台著名的東北角登山路線之一。希望透過這次活動，讓登山者能在更舒適的環境中健行，也促進金瓜石地區觀光與休閒的永續發展。

瑞芳 金瓜石 公益活動

