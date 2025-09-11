各國青年齊聚新北分享永續創意 形塑淨零未來

快訊

中央社／ 新北11日電

新北2025國際青年氣候論壇今天舉行，邀韓國、日本、加拿大、美國等國青年領袖與專家，與台灣青年共同探討氣候變遷挑戰，鼓勵青年勇於實踐，讓「氣候行動」從理念走向行動。

市長侯友宜在開幕致詞表示，面對極端氣候挑戰，新北市以2050淨零為目標推動市政，發布淨零白皮書與地方自願檢視報告（VLR），並在2022年提前達成工業無煤城市。

他並頒發「第2屆青年氣候行動創意徵件」優勝團隊，鼓勵青年以創意實踐淨零行動，肯定青年提出循環經濟、環境教育、社區永續等提案，展現國際舞台影響力，藉著創新的思維推動永續，讓新北市與國際接軌，為地球盡一己之力。

侯友宜說，青年是推動淨零轉型的活力來源，論壇提供國際交流平台，讓青年發揮創新力，共同形塑新時代的「淨零未來」。

論壇以「淨零未來 One World Young Talk」為題，邀台師大永續所教授葉欣誠演講指出，青年行動若結合教育、社區與制度設計，更能累積可驗證經驗。

青年局長邱兆梅表示，青年應從在地扎根、連結國際，以創新行動推動綠色永續；環保局長程大維則說，新北推動全齡化環境教育，讓氣候知識深植下一代。

論壇也邀各國專家分享經驗，包括韓國的永續農業實踐、日本「區域循環共生圈」、加拿大的「燃起行動火焰」、美國的「催化變革」等，呼籲青年將倡議化為具體行動。

