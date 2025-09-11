守護水源頭改善環境 新北平溪一坑橋周邊河道整治完成

位於基隆河上游的重要節點，新北市平溪區薯榔里一坑橋周邊河道，近期由平溪區公所完成整治作業，不僅大幅提升當地景觀品質，也強化了排水功能與居民的安全保障，這項整治工作不僅兼顧水利功能，更考量到地方觀光與環境教育的發展潛力。

薯榔里位於基隆河源頭地帶，一坑橋橫跨其上，是眾多登山客與遊客造訪的重要通道，同時也連接著「薯榔尖登山步道」等自然景點。由於河道景色優美，常成為學校校外教學、學生探訪基隆河水源頭的重要場域。

然而，當地長年受到夏季雜草叢生影響，河道樣貌幾乎難以辨識。薯榔里長潘隆裕指出，每到夏天雜草蔓生，整個河道都被掩蓋，景觀大打折扣，甚至影響排水與居民安全。這次感謝平溪區公所主動協助整治，讓大家能再次看到河流原本的美麗樣貌。

平溪區長李天民表示，這次整治工作以環境友善與永續為原則，除了清理雜草、修整河岸，也同步保留自然河道的原貌，讓水流更順暢，同時提升整體觀光環境的舒適度與安全性。

區長進一步指出，一坑橋地區不只是在地居民通行的重要設施，更是基隆河源頭觀光與環境教育的關鍵據點。希望透過這樣的整治工程，讓地方更乾淨、更安全，也讓更多人認識平溪自然資源的美好。