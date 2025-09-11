北市騎士福音！待轉機車常溢到斑馬線 基隆光復南路口即起取消待轉

北市取消二段式左轉路口再添一樁，交工處自9月9日半夜拆除基隆路光復南路口二段式左轉號誌，10日起正式開發機車直接左轉，機車南往北行駛基隆路欲在光復南路口不必在切到外側三興國小校門口待轉，減少車輛溢出待轉格狀況，確保行人過馬路安全。

過去行駛基隆路若要到光復南路口，必須要到三興國小校門口待轉機車，不過交通局即日起已取消，機車南往北行駛基隆路於光復南路口可於左轉專用道直接左轉，減少三興國小校門口待轉機車，避免待轉機車與人行空間爭道，行人更安全。

交工處工務科長林佳睿表示，3月底有接到陳情在尖峰時段車流量較大，部分時段待轉車輛會溢出待轉格到斑馬線影響用路人安全，機促會陳情，經過評估後認為可行取消內線進行車道，用路人只要依照號誌，左轉亮燈後汽機車接可直接左轉。

在地嘉興里長鄭智耀表示，目前的機車待轉區太小，但該區域車流量非常大，導致待轉區經常爆滿，對於在地居民來說行走常會被卡住，未來類似狀況應可獲得改善，里內多數民眾都是支持。

議員苗博雅表示，這次經過團隊研究努力，成功讓台北交通安全進步，該路段開放機車直接左轉後，仍保留待轉格機車騎士自由選擇直接左轉或二段式左轉，這項政策也實現車向分流，減少交織，機車、汽車、公車、行人都更安全有保障。