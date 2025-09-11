台北水舞嘉年華13日登場 彩虹橋每晚時段管制

快訊

中央社／ 台北11日電

台北水舞嘉年華13日起連續37天登場，台北市觀傳局表示，期間每天晚間在松山錫口碼頭彩虹橋將有水舞展演，而為避免水舞噴濺至人身，彩虹橋每場演出前將進行雙向管制。

台北市觀光傳播局今天發布新聞稿表示，今年的台北水舞嘉年華全面升級，除了河面及橋面雙水舞共演，還打造120公尺長的水舞平台，並在9月13日開幕日及10月4日追愛音樂祭2天，推出水舞結合七彩低空焰火的「水火共舞」限定場。

觀傳局表示，2025台北水舞嘉年華從9月13日至10月19日連續37天登場，每天晚間6時30分至8時30分，每30分鐘施放1場水舞秀，每週末還有主題互動舞台，建議民眾由基四號疏散門進入活動會場，坐在面向基隆河水岸階梯，或站在眺望平台上俯瞰觀賞。

觀傳局提醒，為避免演出期間水舞噴濺至人身，彩虹橋在每場演出前5分鐘都會進行雙向管制，演出結束即恢復通行，請行人及騎乘自行車民眾留意。

