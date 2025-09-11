台北水舞嘉年華13日登場 彩虹橋每晚時段管制
台北水舞嘉年華13日起連續37天登場，台北市觀傳局表示，期間每天晚間在松山錫口碼頭彩虹橋將有水舞展演，而為避免水舞噴濺至人身，彩虹橋每場演出前將進行雙向管制。
台北市觀光傳播局今天發布新聞稿表示，今年的台北水舞嘉年華全面升級，除了河面及橋面雙水舞共演，還打造120公尺長的水舞平台，並在9月13日開幕日及10月4日追愛音樂祭2天，推出水舞結合七彩低空焰火的「水火共舞」限定場。
觀傳局表示，2025台北水舞嘉年華從9月13日至10月19日連續37天登場，每天晚間6時30分至8時30分，每30分鐘施放1場水舞秀，每週末還有主題互動舞台，建議民眾由基四號疏散門進入活動會場，坐在面向基隆河水岸階梯，或站在眺望平台上俯瞰觀賞。
觀傳局提醒，為避免演出期間水舞噴濺至人身，彩虹橋在每場演出前5分鐘都會進行雙向管制，演出結束即恢復通行，請行人及騎乘自行車民眾留意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言