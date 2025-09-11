北市文化局提醒 轉賣演唱會門票「要求請客飲料」也算黃牛

快訊

「我不強迫但會說服你」21歲女網紅險遭騙拍A片 超噁對話曝光

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

為維護藝文市場秩序，臺北市政府成立「黃牛防制專案小組」，文化局、警察局等聯手多單位力量查緝不法黃牛，截至114年9月10日，文化局已依《文化創意產業發展法》第10條之1已裁罰147件黃牛案件，累計裁罰總額為3,470萬元，單一案件最高罰款達264萬元，再次提醒民眾切勿抱持僥倖心理，從事非法加價轉售票券行為。文化局將持續透過新聞稿、燈箱、社群平台等多元管道宣導，也呼籲民眾不買黃牛票、不當黃牛，共同維護藝文市場秩序。

臺北市政府表示，在實際案例中，亦曾查獲民眾於臉書粉絲頁社團兜售演唱會門票，並明載「有代購費用」。經警察局查緝製作筆錄並移送文化局，筆錄亦明載「加價意圖」，且受處分人於筆錄上確認簽名。文化局遂於今年2月8日依規裁處。該受處分人隨後依法向文化部訴願審議委員會提出訴願，文化部考量加價金額尚有疑義，要求北市府進一步查明。文化局經多次調查並請警察局提供完整對話紀錄，並依據受處人於粉絲頁社團貼文中標註「代購費」以及自承有加價意圖等資料，於8月6日依裁罰基準裁處4萬8,800元（票價4,880元×10倍×1張）。惟該受處分人仍於8月12日再次提出訴願，目前案件正由文化部訴願審議委員會審理中。此案例提醒民眾，無論以「代購費」或其他名義收取額外費用，均屬違反《文化創意產業發展法》，依法將受裁罰。

文化局指出，依據《文化創意產業發展法》第10條之1第2項規定，將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之十倍至五十倍罰鍰。只要上網兜售無論有無成交，或是加上一杯飲料等等超過票面金額，都已違反文創法。

文化局表示，民眾對於裁處書不服，向文化部提起訴願，經文化部訴願審議委員會審議後，訴願多數駁回，顯示以上案例皆屬於違反文創法第10條之1第2項規定。

文化局再次呼籲，自文創法施行以來，各界相當重視黃牛票交易情形，黃牛情況不只嚴重影響藝文市場公平性，違法者亦恐將面臨高額罰鍰，有許多案例是民眾對法令不熟悉、或因一時貪小失大、或認為僅是協助取貨代售而不涉違法，文化局強調，無論是否完成交易，或僅是協助黃牛行為，皆須負擔法律責任。期間也發現部分受處分人較為年輕或經濟狀況弱勢，高額罰金將造成生活困難，無法一次繳納，文化局也將輔導受處分人提出分期繳納申請，以減輕受處分人經濟及生活壓力，期盼能透過輔導過程逐步讓社會大眾更加理解法律制定的目的，進而透過全民力量一起杜絕黃牛。

