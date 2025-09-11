台北捷運新埔站加班車不停站 民代會勘籲增班

民進黨新北市議員石一佑今天表示，北捷藍線新埔站通勤族在尖峰時期常需等候多班加班車才能上車，嚴重影響通勤效率；日前會勘盼北捷增開加班車，或增設接駁跳蛙公車紓解人潮。

石一佑今天發布新聞指出，近期接獲陳情，反映台北捷運板南線尖峰時段，新埔站的通勤族常無法順利搭上加班車。

她說，日前邀新北市府交通局、捷運局及台北捷運公司人員，前往板南線新埔站會勘，也親身體驗民眾擠車的不便，並強調必須盡快提出解方，改善市民通勤困境。

石一佑提出3項具體建議。第一是「增設加班車班次」，尤其在上午7時50分至8時間增設一班，以分散新埔站尖峰人潮。

北捷當時回應，所有列車與備用車均已投入運行，新車最快要到民國116年4月至5月才能交車上線。但在此之前，仍可研議跨路線調度備用車支援，靈活運用資源。

其次，她建議「調整班距時間」，將7時55分前的班距由2分10秒至15秒縮短為2分鐘，增加運能以緩解人潮；不過該方案仍需部分通勤族提前出門，實務推動具挑戰性。

第三，她建議「增設新埔站接駁跳蛙公車」，由市府交通局研評至台北車站的可行性，透過公車替代部分捷運運能，減輕尖峰壓力。

石一佑表示，已正式向北捷公司提出建議，盼兼顧新埔、江子翠及龍山寺站的通勤需求，讓民眾能順利搭乘捷運，準時到班、上課。她同時呼籲市民若能提前出門，不僅可避開尖峰人潮，也能在公司或學校附近悠閒享用早餐。