公館圓環將拆 交通局前局長力挺北市府「論述完整清楚」

台北市公館圓環周六凌晨零時開拆，並將填平公車專用地下道，但正反兩方意見仍未平息。台北市交通局前局長羅孝賢今在臉書發文指出，北市府的論述完整清楚，全力支持，在提升安全的首要目標下，是積極負責的作法。

羅孝賢說，95年底，他一上任面對的就是羅斯福路公車專用道存廢，社會上廢除公車專用道的聲量很大，他以去留為前提，請市長給他3個月的時間做改善溝通，再做最後存廢的決策。還好獲得郝龍斌市長的支持，確立了「大眾運輸優先」的交通政策。

他說，當年也為了公館圓環的高事故率，考慮填平地下道改為槽化正交路口，因其下的原水幹管無法移除，且上方有基隆路高架橋橋底淨高不足而作罷。

羅孝賢指出，沒有絕對好的方案，在提升安全的首要目標下，改成四叉正交槽化路口，以號誌取代自由交織方式，對汽機車與大型車數量龐大的車流條件是積極負責的作法。

他說，填平地下道也是多方考慮的結論，對公車專用道路口績效會有影響，但考慮若要保留，因下方為捷運隧道，蓋版與排樁施工期程長達兩年（穿衣改衣）影響巨大，且地下道牆體結構會少掉1至2車道空間，對路口運作效率有明顯影響。

羅孝賢表示，填平地下道對公車專用道運作績效的影響，是目前民意疑慮的爭點，多一個平交路口當然會比直接立體穿越的績效差，但全台北市的公車專用道目前也僅止於此路口是立體穿越，從路線的整體績效看會是比較持平的衡量方式，透過路口號誌續進優化，應有機會降低對運作效率的影響。

羅孝賢指出，圓環的操作方式是以自由交織的方式取代號誌完成轉向，在低流量車流單純的情況是好的選擇，盡管國際上有針對高流量提出各種先進圓環設計，但前提都是要限制在環內變換車道，禁止交織行為，甚至要求以實體分隔方式（車道屏）取代標線，區分各流向，這在腹地逼窄，處處落柱的公館（橢）圓環無異天方夜譚，若僅以標線區隔，恐無法限制車輛跨越，交織所致的安全疑慮根本無法防制。