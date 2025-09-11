快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

聽新聞
0:00 / 0:00

公館圓環將拆 交通局前局長力挺北市府「論述完整清楚」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市公館圓環。聯合報系資料照
北市公館圓環。聯合報系資料照

台北市公館圓環周六凌晨零時開拆，並將填平公車專用地下道，但正反兩方意見仍未平息。台北市交通局前局長羅孝賢今在臉書發文指出，北市府的論述完整清楚，全力支持，在提升安全的首要目標下，是積極負責的作法。

羅孝賢說，95年底，他一上任面對的就是羅斯福路公車專用道存廢，社會上廢除公車專用道的聲量很大，他以去留為前提，請市長給他3個月的時間做改善溝通，再做最後存廢的決策。還好獲得郝龍斌市長的支持，確立了「大眾運輸優先」的交通政策。

他說，當年也為了公館圓環的高事故率，考慮填平地下道改為槽化正交路口，因其下的原水幹管無法移除，且上方有基隆路高架橋橋底淨高不足而作罷。

羅孝賢指出，沒有絕對好的方案，在提升安全的首要目標下，改成四叉正交槽化路口，以號誌取代自由交織方式，對汽機車與大型車數量龐大的車流條件是積極負責的作法。

他說，填平地下道也是多方考慮的結論，對公車專用道路口績效會有影響，但考慮若要保留，因下方為捷運隧道，蓋版與排樁施工期程長達兩年（穿衣改衣）影響巨大，且地下道牆體結構會少掉1至2車道空間，對路口運作效率有明顯影響。

羅孝賢表示，填平地下道對公車專用道運作績效的影響，是目前民意疑慮的爭點，多一個平交路口當然會比直接立體穿越的績效差，但全台北市的公車專用道目前也僅止於此路口是立體穿越，從路線的整體績效看會是比較持平的衡量方式，透過路口號誌續進優化，應有機會降低對運作效率的影響。

羅孝賢指出，圓環的操作方式是以自由交織的方式取代號誌完成轉向，在低流量車流單純的情況是好的選擇，盡管國際上有針對高流量提出各種先進圓環設計，但前提都是要限制在環內變換車道，禁止交織行為，甚至要求以實體分隔方式（車道屏）取代標線，區分各流向，這在腹地逼窄，處處落柱的公館（橢）圓環無異天方夜譚，若僅以標線區隔，恐無法限制車輛跨越，交織所致的安全疑慮根本無法防制。

公車 績效 北市府

延伸閱讀

每3天發生2件車禍！市府拆公館圓環遭罵翻 藍議員提數據反擊

公館圓環移除衝擊交通 北捷推回饋30%鼓勵搭乘

避開拆圓環黑暗期 北捷推這7站進出享30％現金優惠

拆公館圓環倒數..民團持續抗議 蔣萬安曝最優先考量

相關新聞

新北7行政區名列低度用電區 學者議員憂空戶惡化

內政部最新調查顯示，2024年下半年全國低度用電住宅達91.4萬宅，占比9.8%，較上半年增加0.5個百分點。其中新北市...

每3天發生2件車禍！市府拆公館圓環遭罵翻 藍議員提數據反擊

公館圓環連續7年式事故率最高熱點，發生過1717件交通事故，重大死傷事故比例超過5成，北市府拍板拆圓環，後天凌晨動工，卻...

公館圓環將拆 交通局前局長力挺北市府「論述完整清楚」

台北市公館圓環周六凌晨零時開拆，並將填平公車專用地下道，但正反兩方意見仍未平息。台北市交通局前局長羅孝賢今在臉書發文指出...

板橋社區接管卡關8年 一樓住戶自拆違建終於通汙水

新北市板橋區民生路三段29巷的「帝王家社區」，因住戶長期對施工方式無法達成共識，導致68戶居民長達8年無法接上公共汙水管...

余孟怡獲全國模範漁民 她帶動青年返鄉與地方再生 瑞芳漁會表揚

新北市瑞芳區漁會昨舉辦漁民節慶祝活動，新北市農業局長諶錫輝表揚在地優秀模範漁民，其中淨灘超過16年的余孟怡，還獲選為今年...

施工6年 淡江大橋9月16日合龍

新北淡水區人口成長，往北市及八里聯外道路易壅塞，工務局長馮兆麟昨在市政會議簡報淡江大橋進度；市長侯友宜昨下午視察淡北道路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。