每3天發生2件車禍！市府拆公館圓環遭罵翻 藍議員提數據反擊

公館圓環連續7年式事故率最高熱點，發生過1717件交通事故，重大死傷事故比例超過5成，北市府拍板拆圓環，後天凌晨動工，卻引發不少居民、民團、議員反對，不過國民黨議員曾獻瑩力挺市府拆圓環，強調種種數據顯示公館圓環具有安全隱憂，呼籲市府加強與地方溝通，並以量化追蹤改善成效。

根據市府統計，該路口過去七年累計發生1717件事故，連續七年為事故率最高熱點，其中重大死傷事故比例更高達5成，細究原因發現尖峰時段機車與公車、汽車混流高達74%，且圓環內雖規畫導引線汽機車越界率都突破5成，凸顯公館圓環有明顯的交通安全隱憂。

不過交通局拍板拆除圓環後，不少當地里長、民團反對，直言應先改善路口再來討論拆圓環，曾獻瑩直言，拆除涉及安全、交通效率及地方生活品質，市府應透過透明數據、公開科學驗證及在地溝通，讓民眾能檢視政策必要性與實際成效，並轉化為民眾「看得懂、感受得到」的量化指標。

交通局說，改採正交四岔設計可望降低63%事故率、減少６成重大死傷；汽機車分流後，停等車道占用將減少約29%；行人跨越路口面積縮小，同時穿越距離也將減少約23%；公車延滯則可減少６成。

曾獻瑩呼籲，地方疑慮市府須加強溝通，在溝通時應解釋為何要拆及拆除後能改善什麼，且改善成效必須可檢驗、可追責，拆除一年應以相同指標檢視成果，若未達標準，交通局也要提出改進方案，避免以專業術語掩蓋政策落差。