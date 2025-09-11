新北7行政區名列低度用電區 學者議員憂空戶惡化

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
烏來老街遊客絡繹不絕，但根據內政部調查，烏來卻是新北市低度用電行政區之一，反映在地居民人口外移、空戶現象嚴重。記者張策／攝影
烏來老街遊客絡繹不絕，但根據內政部調查，烏來卻是新北市低度用電行政區之一，反映在地居民人口外移、空戶現象嚴重。記者張策／攝影

內政部最新調查顯示，2024年下半年全國低度用電住宅達91.4萬宅，占比9.8%，較上半年增加0.5個百分點。其中新北市萬里、三芝、石門、平溪、雙溪、烏來及金山7個行政區，低度用電住宅比例超過20%，萬里更高達29.8%，等於每3戶就有1戶接近空屋或無人使用狀態，凸顯城鄉發展差異。

政大地政系教授孫振義分析，不同地區的「低度用電住宅」有不同成因。北海岸及東北角多因人口老化與外移造成空戶，而像淡海新市鎮等重劃區，則因新建案交屋後投資客持有比例高，導致用電不足。他指出，一個城市可能同時存在三種現象：新社區因投資造成空戶率高、舊社區因人口流失逐漸凋零、部分需求則被社會住宅分流。孫振義提醒，人口流失的隱憂已相當明顯，市府必須透過地方創生、創造就業機會等方式，避免鄉村進一步凋零。

新北市議員陳偉杰表示，三芝與石門長期面臨人口外移與老化，自2018年以來各減少超過2000人，許多居民北上台北或淡水就業，導致空戶比例逐年攀升。他也坦言，部分空戶屬外地置產族群，僅假日短期使用，對治安仍可能造成疑慮。他建議市府加強北海岸觀光發展，結合農業與旅遊帶動經濟，同時規畫青年返鄉就業的機會，才能讓人口「留下來、回得來」。

新北市議員鄭宇恩則指出，三芝、石門是典型高齡化地區，人口結構失衡。她呼籲市府加強醫療與長照布建，擴充衛生所服務，減少長者生活不便，更要完善長照資源，避免長者陷入孤立。同時，她強調托育與教育服務不足，是阻礙青年返鄉的重要因素；唯有補足這些資源，讓青年返鄉有足夠支撐，地方才有可能真正扭轉人口流失的困境。

專家與地方民代一致認為，低度用電現象已是人口老化與城鄉差距的警訊，市府應針對不同區域成因提出對策，從產業發展、醫療長照到教育托育全面著手，才能緩解新北「一個城市、兩個世界」的現象。

