板橋社區接管卡關8年 一樓住戶自拆違建終於通汙水
新北市板橋區民生路三段29巷的「帝王家社區」，因住戶長期對施工方式無法達成共識，導致68戶居民長達8年無法接上公共汙水管線。新北市水利局歷經近2年、10次現勘協調，終於獲得共識，由1樓住戶自拆違建，完成汙水接管，改善社區長期惡臭與抽水肥困擾。
水利局指出，該社區原本化糞池設於1樓，並具備地下室空間，施工上可選擇「內部改管」或「後巷接管」兩種方式，但部分住戶對後巷違建拆除有安全疑慮，社區內部久未達成決議，使工程遲遲無法進行。直到在里長協助下，加上1樓戶同意拆除違建，才讓工程順利推進。
水利局長宋德仁表示，推動汙水接管常面臨住戶需自拆後巷違建、費用自理等阻力，尤其都市地狹人稠，民眾不願讓出空間、也不易負擔施工費用，導致配合意願偏低。即便華廈採內部改管，也仍須居民出資，增加溝通與協調難度。
住戶林先生表示，社區未接汙水前，汙水多排入化糞池與鄰近水溝，長年飄出惡臭，居住品質不佳，如今順利接管，不僅異味不再，也無須再頻繁請人抽水肥，「大家住起來安心多了。」
水利局強調，都市汙水接管推動難度高，但仍會持續尋找接管可行性與彈性解方，逐步提升城市環境品質，讓汙水處理從民怨轉為生活基本權利。
