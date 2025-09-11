余孟怡獲全國模範漁民 她帶動青年返鄉與地方再生 瑞芳漁會表揚

快訊

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
全國模範漁民余孟怡。圖／漁業及漁港事業管理處提供
全國模範漁民余孟怡。圖／漁業及漁港事業管理處提供

新北市瑞芳區漁會昨舉辦漁民節慶祝活動，新北市農業局長諶錫輝表揚在地優秀模範漁民，其中淨灘超過16年的余孟怡，還獲選為今年全國模範漁民，她透過潛水教學推廣環境與海洋保育理念，成為環保與社區共生典範，帶動青年返鄉與地方再生。

瑞芳地區漁業以棒受網、延繩釣、一支釣及扒網為主，漁獲豐富多元，包括小卷、鯖魚、赤鯮、加納、馬頭、石狗公、紅甘、帶魚及鰹魚等。隨著國內休閒旅遊興盛，當地發展海上觀光，其中深澳漁港是全台娛樂漁船數量最多的海釣重鎮。

瑞芳區漁會昨表揚模範漁民黃志明等12人及義工服務獎余孟怡等3人，其中擁有超過16年淨灘經驗的余孟怡獲選為今年全國模範漁民（漁業資源保育類），她自小隨父母移民紐西蘭，深受紐西蘭人對自然與海洋尊重的啟發。回台發展後積極投入資源保育活動，深耕鼻頭漁港，迄今已結合社區、學校與企業推動超過300場次淨灘與環教活動，

余孟怡透過潛水教學推廣環境與海洋保育理念，帶領學生與民眾親近海洋並實際參與行動。另與海漁基金會合作成立「小丑魚復育教育基地」，讓學童近距離觀察並參與野放，並推廣至虎斑花枝復育，攜手在地餐廳共同推廣永續海洋理念。

她以創意結合復育，設計「軟絲造型雞蛋糕」與海廢再造產品，提升民眾對資源循環的重視，從復育、教育到社區經濟發展，成功活化鼻頭漁村文化，帶動青年返鄉與地方再生。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，感謝漁民為漁業永續奉獻心力，義工協助在地漁業活動及推動海洋資源永續。農業局長諶錫輝表示，市府持續與漁會合作外，更推動「嗨漁港」計畫，依漁港特色與需求改善設施，導入智慧化設備，優化漁作環境並關懷漁民。

48歲余孟怡和丈夫都熱愛海洋，是水肺教練、自潛教練，她與丈夫經營的潛水店是與新北環保局合作的淨灘合作社、淨海合作社，與地方共好。

瑞芳區為東北角重要的漁業基地。圖／漁業及漁港事業管理處提供
瑞芳區為東北角重要的漁業基地。圖／漁業及漁港事業管理處提供

漁民 瑞芳

