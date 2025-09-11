聽新聞
0:00 / 0:00

施工6年 淡江大橋9月16日合龍

聯合報／ 記者張策江婉儀／新北報導
淡江大橋9月16日將合龍，預定明年通車。本報資料照片
淡江大橋9月16日將合龍，預定明年通車。本報資料照片

新北淡水區人口成長，往北市及八里聯外道路易壅塞，工務局長馮兆麟昨在市政會議簡報淡江大橋進度；市長侯友宜昨下午視察淡北道路施工進度，盼兩條「大血管」打通後可解決淡水塞車困境。

淡江大橋近日吊裝最後一段橋面節塊，連接八里與淡水兩岸，9月16日合龍儀式是重要里程碑，賴清德總統預計出席見證。

工程拚今年底完工，明年第二季可望通車，橋面設有5公尺寬自行車道與人行道，預留淡海輕軌八里延伸線空間，現階段規畫為公車專用道。

侯友宜9日結束歐洲訪問返台，馬不停蹄投入市政行程，昨下午到淡水關渡大橋觀景台，視察淡北道路施工進度。從景觀平台視野眺望，淡北道路線型輪廓逐步成形。

淡北道路工程2024年1月動工，全長5.45公里，規畫雙向四車道，透過外環道路導引通過車流離開市區，完工後能分散淡水往返台北車流，紓解北市大度路與新北淡水區中正東路間交通壅塞問題。

侯友宜表示，剛從歐洲考察回台，希望借鏡國外成功經驗，作為推動政策參考。市府近年在淡水地區推動淡北道路、淡江大橋及淡海輕軌三大交通建設，淡北道路完工後，將紓解淡水往返台北的交通壅塞，提升當地交通服務品質。

馮兆麟指出，淡北道路施工範圍橫跨新北與北市，為降低對台2線車流影響，在關渡大橋旁，同步展開主線高架橋墩施工及台電高壓電纜遷移等重點工程。

侯友宜 高架橋 賴清德 淡海輕軌 淡江大橋

延伸閱讀

淡北道路現雛形 侯友宜視察盼提升地方交通品質

新北推基礎建設 侯友宜：看得見的工程化為市民幸福感

郝龍斌表態角逐黨主席 侯友宜：樂見有人願意承擔責任

運動部掛牌 侯友宜：李洋選手經歷助掌握發展重點

相關新聞

淡水河整治 嚴管大漢溪放流水

新北訂立2030年淡水河全流域脫離嚴重汙染目標，目前嚴重汙染長度降至0.5％，主要集中大漢溪流域，環保局已公告大漢溪及支...

施工6年 淡江大橋9月16日合龍

新北淡水區人口成長，往北市及八里聯外道路易壅塞，工務局長馮兆麟昨在市政會議簡報淡江大橋進度；市長侯友宜昨下午視察淡北道路...

北市社子島開發案 反方批大錢坑

北市社子島開發案進入協議價購程序，社子島自救會昨與民團、政黨到北市府陳情，指該案將推高北市公共債務，每位市民得為此多背債...

廣角鏡／新北公園涼亭 無障礙待改善

新北早年興建大型公園多設有涼亭遮陽避雨，多數未設無障礙坡道，輪椅族難使用，近年新闢公園多改以露天花架取代傳統涼亭，身心障...

交通安全、防詐一次到位 新北瑞芳區治安座談獲好評

新北市瑞芳區四腳亭派出所今舉辦社區治安座談會，邀請民意代表、各里里長及四腳亭地區居民共同關心社區治安、交通與防詐騙議題，在地民眾參與踴躍。因應九月是交通安全月，交通組特別以詼諧幽默、寓教於樂的方式進行交通安全宣導，讓民眾在輕鬆氛圍中認識交通安全的重要性。

從巷弄清潔到溫暖長者餐桌 新北瑞芳爪峰里志工呂秀菊獲環保英雄

瑞芳區爪峰里志工呂秀菊，長年深耕社區環保與關懷服務，堅守第一線志工崗位，不僅致力於街道巷弄清潔、資源回收與環境綠美化，更在社區長者共餐活動中扮演關鍵角色，展現全方位的志工精神。今年，她榮獲新北市年度「環保英雄」殊榮，成為社區永續發展的典範人物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。