聽新聞
0:00 / 0:00
施工6年 淡江大橋9月16日合龍
新北淡水區人口成長，往北市及八里聯外道路易壅塞，工務局長馮兆麟昨在市政會議簡報淡江大橋進度；市長侯友宜昨下午視察淡北道路施工進度，盼兩條「大血管」打通後可解決淡水塞車困境。
淡江大橋近日吊裝最後一段橋面節塊，連接八里與淡水兩岸，9月16日合龍儀式是重要里程碑，賴清德總統預計出席見證。
工程拚今年底完工，明年第二季可望通車，橋面設有5公尺寬自行車道與人行道，預留淡海輕軌八里延伸線空間，現階段規畫為公車專用道。
侯友宜9日結束歐洲訪問返台，馬不停蹄投入市政行程，昨下午到淡水關渡大橋觀景台，視察淡北道路施工進度。從景觀平台視野眺望，淡北道路線型輪廓逐步成形。
淡北道路工程2024年1月動工，全長5.45公里，規畫雙向四車道，透過外環道路導引通過車流離開市區，完工後能分散淡水往返台北車流，紓解北市大度路與新北淡水區中正東路間交通壅塞問題。
侯友宜表示，剛從歐洲考察回台，希望借鏡國外成功經驗，作為推動政策參考。市府近年在淡水地區推動淡北道路、淡江大橋及淡海輕軌三大交通建設，淡北道路完工後，將紓解淡水往返台北的交通壅塞，提升當地交通服務品質。
馮兆麟指出，淡北道路施工範圍橫跨新北與北市，為降低對台2線車流影響，在關渡大橋旁，同步展開主線高架橋墩施工及台電高壓電纜遷移等重點工程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言