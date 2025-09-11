施工6年 淡江大橋9月16日合龍

新北市瑞芳區四腳亭派出所今舉辦社區治安座談會，邀請民意代表、各里里長及四腳亭地區居民共同關心社區治安、交通與防詐騙議題，在地民眾參與踴躍。因應九月是交通安全月，交通組特別以詼諧幽默、寓教於樂的方式進行交通安全宣導，讓民眾在輕鬆氛圍中認識交通安全的重要性。

2025-09-10 19:10