北市社子島開發案 反方批大錢坑

北市社子島開發案進入協議價購程序，社子島自救會昨與民團、政黨到北市府陳情，指該案將推高北市公共債務，每位市民得為此多背債7.3萬元，籲市長蔣萬安停止大錢坑、大迫遷計畫。地政局說，不應以財務可行與否作為是否開發的唯一考量。

自救會與台灣人權促進會、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨、時代力量等政黨昨陳情，自救會發言人李華萍遞交陳情書給地政局副局長吳智維。

環境權保障基金會指出，依市府財務評估，社子島案將增加北市逾1847億元自償性公共債務，北市公共債務總額達新高，每位市民將為此多背債7.3萬元。

台灣人權促進會表示，為迫遷九大聚落居民興建5000餘戶安置住宅，總支出超過1433億元，等於先全數拆遷，再花巨資蓋屋。李華萍說，地政局只會告訴大家成本價賣安置宅，但不敢告訴社子島居民還要自掏腰包2000多萬元來買。

吳智維回應，蓋5千戶安置住宅是依拆遷戶需求計算的結果。北市府非營利單位，為照顧拆遷戶的居住安置需求，原則以興建成本來讓售；他表示，不是不願意公布成本價，因為還沒發包，成本價最終要依發包金額計算。

地政局補充，社子島區段徵收整體開發有其公益性及必要性，開發所需經費由北市實施平均地權基金支應，在符合公益及必要性且確保居民生命財產安全前提下，不應以財務可行與否作為是否開發的唯一考量。另強調無迫遷，市府採「先安置後拆遷、戶戶安置、弱勢照顧」，妥適安置拆遷戶。