淡水河整治 嚴管大漢溪放流水

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市府拚2030年淡水河全流域脫離嚴重汙染。本報資料照片
新北訂立2030年淡水河全流域脫離嚴重汙染目標，目前嚴重汙染長度降至0.5％，主要集中大漢溪流域，環保局已公告大漢溪及支流加嚴放流水標準，新設業者須馬上符合規定，既有512家業者於2027年8月前完成，若涉及工程改善，可提出汙水削減計畫，延至2028年8月。

新規定要求沿岸業者放流水氨氮限值標準降至30mg/L（每公升毫克），較中央60mg/L嚴格1倍。

淡水河全長158.7公里，由大漢溪、新店溪、基隆河及淡水河本流匯聚而成，流域面積是台灣第三大河川。新北跨局處推汙水納管、未登記工廠輔導轉型或遷廠、市場設置油脂截留器與畜牧業廢水再利用，嚴重汙染程度從2010年升格時5.8%，降至去年0.5%，仍有最後一哩路要走。

嚴重汙染河段落在鶯歌到板橋的大漢溪流域，依中央標準各事業或汙水下水道系統氨氮放流水標準，以電鍍基板、印刷電路板等規範落在60mg/L左右，為完成2030年目標，市府決定進一步加嚴。

環保局水質保護科長鄭美炎指出，去年辦理研商會邀業者討論與協調，今年公告後，新設業者將全面符合30mg/L，既有業者要在2027年8月20日完成改善。考量設施改善要經費與時間，若業者2027年8月20日前提出汙水削減計畫，期限可延至2028年8月20日。

目前大漢溪流域管制業者多落在60到120mg/L之間，業者指出，考量技術可行性及業者生存權益，應先以高氨氮濃度或氨氮排放量大者優先改善，而非全面性加嚴管制，設備汰換金額龐大，業者無力負荷。

另有業者指出，原本行業別未列管氨氮項目，若管制項目要做氨氮定期檢測，擔心水汙費會同步開徵。環保局回應，依中央法規放流水標準未管制氨氮項目者，無須繳納水汙費。

淡水河 重汙染 環保局

