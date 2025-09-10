新北加開NVIDIA認證課程 免費學AI拿證書開放報名

新北市青年局繼5月推出首波NVIDIA官方認證AI課程後，今天宣布推出第2波免費課程，內容更進階，上完課就能取得國際認證為職涯加分，即日起開放報名。

青年局新聞稿指出，新北市今年5月率先全國，推出首波NVIDIA官方認證AI課程後反應熱烈，已輔導逾200名青年取得NVIDIA深度學習學院（DLI）證書。這次加碼推出第2波免費課程，10日起開放報名。

青年局長邱兆梅強調，這次課程不只強化基礎，還新增大型語言模型（LLM）應用等進階主題，學員可依自身背景與學習目標選擇參加，課程結束即可取得國際認證，為未來職涯拓展更多可能。

參與首波課程的孔姓學員分享，課程內容與自身專業相關，不僅學到AI的基礎操作，也能深入學習新的模組，取得國際認可的證書，對未來研究與專業發展非常有幫助。

第2波課程自9月17日起至11月，除了延續基礎主題外，也新增「建造以Transformer為基礎的自然語言處理應用」及「快速開發基於大型語言模型（LLM）的應用程式」進階課程。課程採用NVIDIA DLI專業教材，由白金級AI大使曾吉弘授課，課程結束後即可取得認證。

本次課程採分批報名，9月課程即日起可報名，10月、11月課程分別在9月18日、10月15日開放報名。