公館圓環移除衝擊交通 北捷推回饋30%鼓勵搭乘

中央社／ 台北10日電

北市羅斯福路、基隆路口將進行填平地下道、移除公館圓環工程，勢必衝擊交通，為鼓勵民眾多搭捷運，台北捷運公司今天宣布9月13日到10月底持電子票證搭捷運，有條件回饋30%。

公館圓環7岔路口已是全台北市連7年肇事熱點第1路口，為改善交通安全，台北市交通局決定9月13日凌晨動工，先封填地下道（44天）、再拆圓環（21天），改為正交路口，預計11月下旬完工，評估有減少6成事故的潛力。

台北市交通局長謝銘鴻說，主要工程施作到10月底，期間交通受衝擊，北捷搭配推出優惠方案，希望民眾多多搭乘。

北捷說明，優惠時間從9月13日到10月底，共49天，期間每天上午6時到9時、傍晚5時到8時，持悠遊卡等電子票證搭乘捷運，進出站在松山新店線的「萬隆站以南」，包含萬隆、景美、大坪林、七張、新店區公所、新店及小碧潭等7站，另一端為其他車站，可享回饋。

北捷說，優惠方式是將每月符合搭乘捷運站、時間等要件的實際扣款金額加總後，回饋給乘客30%，計算時採無條件進位到整數；乘客只要持卡到台北捷運票卡查詢機（EQM）感應，就會自動計算上個月符合條件的搭乘金額回饋金，並自動加值到卡中。

北捷補充，領取期限是次月5日到月底，例如9月的回饋領取期限為10月5日到31日，10月的回饋領取則是11月5日到30日，逾期未領者不予補發，提醒民眾留意。

此外，原本實施的常客優惠照常進行，不受影響，利上加利；但是單程票、1200定期票，不適用這次回饋方案；以及敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種，若用福利點數折抵當趟車資，則不適用這次回饋方案，若法定優惠票種是用電子錢包儲值金扣款，則適用。

