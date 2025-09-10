綠轟蔣萬安無喙講家己 北市反擊坐視統籌款六都末段？

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
藍白15縣市首長今天齊聚台北市，共同發表聯合聲明捍衛地方補助款，台北市長蔣萬安（中）發言。記者余承翰／攝影

藍白15縣市首長今開記者會捍衛地方補助，行政院長卓榮泰嘆可惜，稱若當時接受覆議就可解決。蔣萬安回擊避重就輕，遭民進黨議員何孟樺批「到處亂噴政治口水的是蔣萬安。」北市府再回擊，表示議員長篇大論，卻沒有一句為港湖選民權益發聲。

北市府副發言人葉向媛說，議員坐視台北市所獲統籌分配款長期處於六都末段班，面對台北市一般性補助款遭到中央刪減一聲不吭，甚至連補助辦法黑箱衝擊社福、教育及捷運建設，都不願意向同黨籍的中央政府喊話爭取地方權益，試問議員在這件事情上為北市民、為港湖區選民做過什麼努力？

葉強調，蔣萬安市長以實際行動、具體建言呼籲中央政府傾聽民意，是誰在捍衛民眾福祉、建設預算，又是誰在對做事的人吐口水，相信市民的眼睛是雪亮的、不辯自明。

