工研院率35家台廠進軍泰國 打造智慧醫療東協新局

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為布局國際醫療商機引領產業搶攻新南向市場，攜手醫材公會率領35家廠商進軍泰國，推動智慧醫療從臨床驗證走向市場落地，開啟東協布局新格局。圖／工研院提供
為布局國際醫療商機引領產業搶攻新南向市場，攜手醫材公會率領35家廠商進軍泰國，推動智慧醫療從臨床驗證走向市場落地，開啟東協布局新格局。圖／工研院提供

工研院今天宣布攜手台灣醫療器材工業同業公會，率領35家智慧醫療廠商進軍泰國，以創新跨境布局模式，將臺灣智慧醫療供應鏈從臨床驗證帶到市場落地，直接對接泰國醫院、產業與通路，助台智慧醫材快速掌握東協快速成長的醫療新商機，拓展國際新格局。

泰國預計2029年將進入超高齡社會，7千萬人口中已有逾3成為60歲以上族群，醫療與長照需求急速攀升，帶動健康檢測、術後復健與高齡輔具等市場爆發式成長。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，此次智慧醫療產業團赴泰拓銷的意義，不僅在於爭取國際訂單，更在於打造一個「由臨床示範到市場落地」的可複製模式。

工研院除專注於前瞻技術研發，也積極整合產業生態系，協助廠商突破研發到商品化過程中的困境，例如臨床試驗綠色通道、跨院場域驗證與國際市場接軌。這次代表團正是將累積的臨床成果帶往海外，轉化為區域市場動能，協助台灣智慧醫療加速切入東協市場。

工研院指出，本次赴泰國拓銷，涵蓋展示、論壇、醫院參訪到一對一商機媒合，盼打造以臨床需求為核心、串聯產業鏈與直通通路的新模式。台灣廠商不僅帶來多項已完成臨床驗證，可立即導入的智慧醫療解決方案，亦與泰國公協會及醫療機構探討智慧醫院與數位健康的合作方向，並深入臨床場域交流智慧病房、AI 診斷與遠距照護需求。代表團同時拜會當地龍頭通路商與主要醫學中心，協助廠商加速從產品展示邁向實際採購與應用。

隨團的35家台廠橫跨智慧病床、AI 輔助診斷、手術整合方案、精準檢測與遠距健康平台等領域，從系統到零組件一應俱全，這些技術不僅能減輕醫護人力負擔、加快診斷流程、提升手術安全，也能支援慢性病管理與居家照護，並具備量產與客製化的製造實力，展現臺灣產業鏈可提供「一站式整合解決方案」的全鏈優勢。這種「由點到鏈」的能量輸出，可望促使台灣不僅是單一產品供應者，進一步成為跨境醫療創新解方的提供者。

