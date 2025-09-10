淡江大橋估115年上半年通車 新北：成國際新地標

新北市府今天表示，淡江大橋是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，明年上半年通車後將與英國倫敦塔橋、法國巴黎艾菲爾鐵塔、美國紐約布魯克林大橋齊名，成為新北市的國際新地標。

新北市政府工務局長馮兆麟今天在市政會議，以「看得見的基礎建設，串聯城市幸福與感動」為題專案報告，他提到維繫八里區與淡水區的淡江大橋工程進度。

工務局簡報中表示，淡江大橋最後一段的橋面節塊，正進行吊裝作業，工程單位可望近期舉辦合龍儀式，正式連接八里及淡水兩岸。淡水端今年3月閉合，主橋塔今年7月完成，預計今年底全橋完工，民國115年上半年迎來通車。

工務局指出，淡江大橋主跨距達450公尺、跨越淡水河道部分橋長920公尺。

馮兆麟說，淡江大橋是全世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋，主橋塔偏移是為了讓橋梁融入「淡水細照」美景。從造型張力來看，不只是交通建設，也是藝術與城市精神的象徵，將如同倫敦塔橋般，提升全球能見度。

工務局表示，橋面合龍後，將進行兼具公路及人行景觀的橋面工程，包括兩側各有5公尺寬自行車及人行道，橋中預留未來淡海輕軌「八里延伸線」所需軌道空間，現階段規劃為公車專用道。

市長侯友宜表示，簡報內，包括中正橋的改建、淡北道路、淡江大橋等，都是讓基礎設施成為城市文化和精神的體現，成為市民與世界共享的作品。

他說，尤其，淡江大橋將在明年上半年通車，可以終結淡水、八里兩岸居民塞車之苦，更兼顧航道安全，配合淡北道路將提供雙北兩地居民快捷走廊。