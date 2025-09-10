淡江大橋估115年上半年通車 新北：成國際新地標

快訊

中央社／ 新北10日電
淡江大橋淡水端今年3月閉合，主橋塔今年7月完成，預計今年底全橋完工，民國115年上半年迎來通車。圖／聯合報系資料照片
淡江大橋淡水端今年3月閉合，主橋塔今年7月完成，預計今年底全橋完工，民國115年上半年迎來通車。圖／聯合報系資料照片

新北市府今天表示，淡江大橋是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，明年上半年通車後將與英國倫敦塔橋、法國巴黎艾菲爾鐵塔、美國紐約布魯克林大橋齊名，成為新北市的國際新地標。

新北市政府工務局長馮兆麟今天在市政會議，以「看得見的基礎建設，串聯城市幸福與感動」為題專案報告，他提到維繫八里區與淡水區的淡江大橋工程進度。

工務局簡報中表示，淡江大橋最後一段的橋面節塊，正進行吊裝作業，工程單位可望近期舉辦合龍儀式，正式連接八里及淡水兩岸。淡水端今年3月閉合，主橋塔今年7月完成，預計今年底全橋完工，民國115年上半年迎來通車。

工務局指出，淡江大橋主跨距達450公尺、跨越淡水河道部分橋長920公尺。

馮兆麟說，淡江大橋是全世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋，主橋塔偏移是為了讓橋梁融入「淡水細照」美景。從造型張力來看，不只是交通建設，也是藝術與城市精神的象徵，將如同倫敦塔橋般，提升全球能見度。

工務局表示，橋面合龍後，將進行兼具公路及人行景觀的橋面工程，包括兩側各有5公尺寬自行車及人行道，橋中預留未來淡海輕軌「八里延伸線」所需軌道空間，現階段規劃為公車專用道。

市長侯友宜表示，簡報內，包括中正橋的改建、淡北道路、淡江大橋等，都是讓基礎設施成為城市文化和精神的體現，成為市民與世界共享的作品。

他說，尤其，淡江大橋將在明年上半年通車，可以終結淡水、八里兩岸居民塞車之苦，更兼顧航道安全，配合淡北道路將提供雙北兩地居民快捷走廊。

淡水河 淡江大橋

相關新聞

淡北道路現雛形 侯友宜視察盼提升地方交通品質

新北市長侯友宜剛結束歐洲訪問，今下午前往淡水關渡大橋觀景台，視察淡北道路施工進度。從景觀平台視野眺望，淡北道路的線型輪廓...

避開拆圓環黑暗期 北捷推這7站進出享30％現金優惠

台北市公館圓環拆除工程將於13日凌晨動工，施工期間恐有黑暗期，為此，台北捷運公司表示，在9月13日到10月31日止，於綠...

綠轟蔣萬安無喙講家己 北市反擊坐視統籌款六都末段？

藍白15縣市首長今開記者會捍衛地方補助，行政院長卓榮泰嘆可惜，稱若當時接受覆議就可解決。蔣萬安回擊避重就輕，遭民進黨議員...

交通安全、防詐一次到位 新北瑞芳區治安座談獲好評

新北市瑞芳區四腳亭派出所今舉辦社區治安座談會，邀請民意代表、各里里長及四腳亭地區居民共同關心社區治安、交通與防詐騙議題，在地民眾參與踴躍。因應九月是交通安全月，交通組特別以詼諧幽默、寓教於樂的方式進行交通安全宣導，讓民眾在輕鬆氛圍中認識交通安全的重要性。

從巷弄清潔到溫暖長者餐桌 新北瑞芳爪峰里志工呂秀菊獲環保英雄

瑞芳區爪峰里志工呂秀菊，長年深耕社區環保與關懷服務，堅守第一線志工崗位，不僅致力於街道巷弄清潔、資源回收與環境綠美化，更在社區長者共餐活動中扮演關鍵角色，展現全方位的志工精神。今年，她榮獲新北市年度「環保英雄」殊榮，成為社區永續發展的典範人物。

工研院率35家台廠進軍泰國 打造智慧醫療東協新局

工研院今天宣布攜手台灣醫療器材工業同業公會，率領35家智慧醫療廠商進軍泰國，以創新跨境布局模式，將臺灣智慧醫療供應鏈從臨...

