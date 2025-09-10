雙子星蓋太慢? 高嘉瑜曝招標過程酸柯文哲:應慶幸沒成爛尾樓

民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬交保，昨天柯Youtube分享一段解除羈押禁見後，與幕僚在車上閒聊的片段。柯看到雙子星大樓第一反應是「怎麼會蓋這麼慢？」民進黨前立委高嘉瑜酸「柯文哲應該慶幸雙子星還在蓋，而不是變爛尾樓。」

高嘉瑜也回顧當年她任議員時，質疑當初得標雙子星的南海控股一事，表示當年她是唯一一個對南海控股得標雙子星提出質疑、且鍥而不捨一再質詢、監督的議員，當初她質疑南海控股的財務能力、及中資背景，如今也都一一印證，「不知道柯文哲是忘記了還是害怕想起來？」

對於柯文哲稱雙子星怎麼蓋這麼慢？高嘉瑜今天在臉書說，柯文哲看到雙子星，應該慶幸還好雙子星還在蓋，而不是變成爛尾樓。

高說，2018年時，柯文哲任內的台北市政府認定于品海的南海控股是雙子星的最優申請人，如果當時投審會沒有擋下南海控股，2024年于品海破產、南海控股停牌下市除了會讓雙子星變成爛尾樓，可能也會讓聯貸銀行損失600億、債留台灣。