新北汐止福德一路號誌箱阻行人、行車視線 要改懸掛式

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
號誌箱阻礙視線，後續將會調整，希望以懸掛的方式，讓視線可以更好。 圖／觀天下有線電視提供
號誌箱阻礙視線，後續將會調整，希望以懸掛的方式，讓視線可以更好。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區福德一路159巷口，因為紅綠燈的號誌箱緊靠著斑馬線旁，造成行人在等著要過馬路時，容易被擋住，直行車子看不到有行人要過馬路，開過去就被檢舉未禮讓行人，開罰6000元，民眾大喊吃不消，所以在接獲陳情後，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，將把號誌箱拆掉，改掛在號誌桿上，解決問題。

興福里長韓君灝說，因為現在有斑馬線的關係，還有這邊違停也很多，再加上號誌箱會導致視線的遮蔽，很感謝議員白珮茹協助處理，把號誌箱做調整，至於違停的部分也希望透過增設標線跟導桿的方式，保障行人的安全，讓里民進出更順利。

新北市議員白珮茹表示，福德一路159巷路口，行人很多、車子也多，但是路很小，常常行人要過馬路的時候，會被一旁的號誌箱，導致車子沒辦法看到行人，行人也看不到車子，除了檢舉案件頻傳，因為有時候對向車子會認為為什麼沒有禮讓行人，有跟里長討論，主要是因為旁邊的號誌箱太大了，又剛好會擋住要過馬路的行人，所以市府交通局會針對控制箱做調整，希望以懸掛的方式，讓視線可以更好，同時在地面的部分，也會用綠鋪的方式，還有增設導桿，避免在轉彎處阻礙行人通道，導致相關違規事件，也保障行人安全，希望透過改善，讓人口稠密的地區，能夠針對各項用路人的安全來加強，讓民眾出入更平安。

