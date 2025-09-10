新北淡水公司田溪步道健行釀意外 議員籲通盤檢討

新北市淡水區體育會在周日舉辦一場健行活動，不料發生憾事。參加活動的70歲李姓男子在活動途中，於公司田溪步道旁，坐在木造護欄上休息，護欄卻突然斷裂，導致他從5公尺高處墜落溪旁，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。對此相關單位除了前往慰問家屬，新北市議員鄭宇恩也要求權責單位新北市水利局，全面檢視護欄安全性，並研議改善方式。

新北市議員鄭宇恩表示，新北市水利局每年都有編9百多萬元的經費，由淡水區公所來維護區內五條市管河川，項目包括了除草及整個步道相關安全及清潔的部份，但光是用在除草項目經費就不夠用，更不用說是設備更新，也呼籲市政府檢視，光是公司田溪護欄的部份高度及強度都明顯不足。而現場可以看到許多木條護欄都有破損的狀況，由於過去這裡採用的是鐵鍊，但時常被偷竊，後來才改用木條做為護欄，不過時間一久，日曬雨淋就容易發生腐蝕損壞，也失設護欄的安全性。

鄭宇恩也提出，淡水新市鎮公司田溪步道，光是要檢修這些步道護欄就有5公里長，而且步道是溪流兩側，有許多護欄高度也都明顯不足，因此除了要求通盤檢討，水利局也應該增加給區公所的經費來維管，希望短期一個月內完成沿線欄杆巡檢，汰換破損部分，並於現場增設警示標語，長期兩個月內由顧問公司提出整體護欄安全性提升的改善方案。