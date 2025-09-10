從巷弄清潔到溫暖長者餐桌 新北瑞芳爪峰里志工呂秀菊獲環保英雄

瑞芳區爪峰里志工呂秀菊，長年深耕社區環保與關懷服務，堅守第一線志工崗位，不僅致力於街道巷弄清潔、資源回收與環境綠美化，更在社區長者共餐活動中扮演關鍵角色，展現全方位的志工精神。今年，她榮獲新北市年度「環保英雄」殊榮，成為社區永續發展的典範人物。

不論是黃金資收站、社區清潔日，還是銀髮共餐日，總能看見志工呂秀菊忙碌的身影。十多年前，在里長簡明慧的鼓勵下，她加入志工行列，從此成為社區裡不可或缺的一份子。只要社區有需要，她總是第一時間挺身而出，默默付出、從不抱怨，是大家口中的「最肯做事的好幫手」。

志工呂秀菊表示，真的很感謝志工兄弟姐妹的協助和相伴，讓我在這條志工路上走得很開心。看到大家一起努力，讓爪峰里越來越好，我自己也覺得很有成就感。

爪峰里長簡明慧表示，在她與志工團隊的共同努力下，爪峰里不僅環境更加整潔美麗，更形塑出人與人之間彼此關懷、相互支持的社區文化，為地方創生與永續發展立下良好典範。