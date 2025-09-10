淡北道路現雛形 侯友宜視察盼提升地方交通品質

新北市長侯友宜剛結束歐洲訪問，今下午前往淡水關渡大橋觀景台，視察淡北道路施工進度。從景觀平台視野眺望，淡北道路的線型輪廓已逐步成形，侯友宜表示，對於施工團隊全力穩定推動工程表示欣慰，期勉團隊戮力精進為重大工程奠定良好基礎。

淡北道路工程於2024年1月動工，全長5.45公里，規畫雙向四車道，透過外環道路導引通過車流離開市區，完工後能有效分流淡水往返台北的車流，紓解台北市大度路與新北市淡水區中正東路間長期交通壅塞問題。

侯友宜表示，他剛從歐洲考察回台，希望借鏡國外的成功經驗，作為新北市推動政策的參考，他也期望各單位推動市政時要有國際觀。

侯友宜表示，市府近年來在淡水地區積極推動淡北道路、淡江大橋及淡海輕軌三大交通建設。其中，淡北道路完工後，將可有效紓解淡水往返台北的交通壅塞，預期能大幅提升當地交通服務品質，打造便捷宜居、安居樂業的在地生活圈。

工務局長馮兆麟指出，淡北道路施工範圍橫跨新北市與台北市，為降低對台2線車流的影響，目前在關渡大橋旁同步展開主線高架橋墩施工及台電高壓電纜遷移等重點工程。從觀景平台遠眺，可清楚看見未來淡北道路的線型輪廓逐步成形。