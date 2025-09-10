新北：第二行政中心智慧化 平衡溪南溪北服務

快訊

中央社／ 新北10日電

新北市政府工務局今天表示，位於三重區的第二行政中心，規劃明年完工，除滿足民眾洽公，將以智慧科技提升溪南、溪北均衡公共服務，縮短區域落差，推動平衡發展。

新北市府工務局長馮兆麟今天在市政會議專題報告，說明基礎建設不只是工程數據，而是與市民生活軌跡緊密相連的城市進程。新北市第二行政中心除科技智慧化的防救災中心設施外，周邊公園與景觀設計也考量市民生活便利性。

馮兆麟說，中心大樓規劃智慧科技化，設最新型的市警局報案中心、警察勤務與戰情中心、消防緊急應變中心（EOC）及衛生局食安智慧監控中心；全面提升安全、安心與安居水準。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦下午接受中央社記者電訪表示，食安智慧監控中心負責新北團膳業者、幼兒園、國中小自立午餐的食安監控，除食材回報外，透過物聯網可即時監控烹飪過程的溫度控制，提早預防食物中毒。

她說，現有的監控中心透過智慧化管理、藍牙傳輸，以極少人力發揮管理成效。每天要監控1000多道烹飪菜色的安全。第二行政中心完工後，現有監控中心將移入持續運作。

秘書處長祝惠美表示，大樓電力正逐層配管，公共空間裝修也在9月決標，將於10月施工。

市長侯友宜會後接受聯訪回應媒體關注議題表示，第二行政中心是新北的重要環節，將兼顧溪南與溪北（大漢溪以南、以北）公共服務，盼透過環境優化與服務升級，讓市民感受到更安心宜居的城市環境。

