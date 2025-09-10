快訊

交通安全、防詐一次到位 新北瑞芳區治安座談獲好評

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
治安座談會讓警方有機會傾聽民意、了解社區需求，也讓民眾對於交通安全與各類詐騙手法有更深入的認識與警覺。 圖／觀天下有線電視提供
治安座談會讓警方有機會傾聽民意、了解社區需求，也讓民眾對於交通安全與各類詐騙手法有更深入的認識與警覺。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區四腳亭派出所今舉辦社區治安座談會，邀請民意代表、各里里長及四腳亭地區居民共同關心社區治安、交通與防詐騙議題，在地民眾參與踴躍。因應九月是交通安全月，交通組特別以詼諧幽默、寓教於樂的方式進行交通安全宣導，讓民眾在輕鬆氛圍中認識交通安全的重要性。

座談會中亦針對近期詐騙案件進行防詐宣導，提醒居民提高警覺，保護自身財產安全。此外，地政事務所也到場進行相關法令與權益的宣導，內容多元實用，獲得現場民眾一致好評。

吉安里長謝永昌表示，感謝四腳亭派出所舉辦這場治安座談會，除了讓警方有機會傾聽民意、了解社區需求，也讓民眾對於交通安全與各類詐騙手法有更深入的認識與警覺，對提升整體社區安全非常有幫助。

新北市瑞芳區四腳亭派出所今舉辦社區治安座談會，邀請民意代表、各里里長及四腳亭地區居民共同關心社區治安、交通與防詐騙議題，在地民眾參與踴躍。因應九月是交通安全月，交通組特別以詼諧幽默、寓教於樂的方式進行交通安全宣導，讓民眾在輕鬆氛圍中認識交通安全的重要性。

從巷弄清潔到溫暖長者餐桌 新北瑞芳爪峰里志工呂秀菊獲環保英雄

瑞芳區爪峰里志工呂秀菊，長年深耕社區環保與關懷服務，堅守第一線志工崗位，不僅致力於街道巷弄清潔、資源回收與環境綠美化，更在社區長者共餐活動中扮演關鍵角色，展現全方位的志工精神。今年，她榮獲新北市年度「環保英雄」殊榮，成為社區永續發展的典範人物。

