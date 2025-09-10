避開拆圓環黑暗期 北捷推這7站進出享30％現金優惠

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷提醒，回饋金是會在下個月5日發放，且要到北捷車站票卡查詢機靠卡領取。示意圖／台北捷運公司提供

台北市公館圓環拆除工程將於13日凌晨動工，施工期間恐有黑暗期，為此，台北捷運公司表示，在9月13日到10月31日止，於綠線7個站點、特定時段搭乘，即可享有優惠，現金回饋採次月發放，並且到北捷票卡查詢機靠卡領取。

北捷經營企劃處處長胡正倫表示，只要乘客持電子票證，於每天早上6到9時、17到20時兩個時段，於進出站一端在萬隆站、景美站、大坪林站、七張站、新店區公所站、新店站、小碧潭站，另一站點為其他任一線，可即享優惠。

像是從在8時於淡水進站，於9時半到新店區公所下車，只要符合時段進站即可享有優惠。而優惠為該趟實際扣款金額30％現金回饋，像是一趟40元則會回饋12元現金。

胡正倫提醒，回饋金是會在下個月5日發放，且要到北捷車站票卡查詢機靠卡領取。9月回饋金領取期限為10月5日到31日。10月回饋金則是11月5日到30日期間領取，逾期未領者不予補發。

他表示，松山新店線新店站到公館站平均班距為4分鐘，離峰時間約6分鐘，平日搭乘人數為3萬5千人左右，預估會再增加一成、約3到4千人使用。綠線的運載量平日可到6成、假日則是4成，因此還有1萬多人的空間能夠容納。

胡正倫也說，這次優惠不適用單程票、1200定期票。同時，敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種，如果是社福點數折抵當趟車資，同樣也不適用優惠。

交通局長謝銘鴻補充，填平地下道主要工期是到10月31日，同時工程採聯合監工平台，員警會協助相關違規取締，並且以公車為優先行駛，羅斯福路四段的紅綠燈也會增加秒數，以利車輛通行。

