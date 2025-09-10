新北水利局奪「國家卓越建設獎」八大獎 侯友宜很開心

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「五股區觀音坑溪橋重建統包工程」榮獲「最佳施工品質類」金質獎，串接淡水河左岸自行車道，採用輕巧、透空、無落墩方式呈現，降低對周遭生態環境產生的影響。圖／新北市水利局提供
新北市水利局推動「六水治理」展現亮眼成績，在2025年「國家卓越建設獎」中一舉拿下8項大獎，包括5項金質獎與3項優質獎。今市政會議中，水利局長宋德仁率隊將成果獻給市長侯友宜，展現市府團隊在水利建設與城市永續的努力。

侯友宜表示，這次在全國性的評選中能獲得如此佳績，代表新北市在設施改善、生態保育、地景營造及場域管理等方面的努力獲得專業肯定。他也特別感謝水利團隊多年來的付出，並強調要與市民共享這份榮耀。

宋德仁指出，面對極端氣候與都市發展壓力，新北市持續落實「水安全、水清淨、水滲透、水育樂、水生態、水文化」六水治理理念，運用智慧科技防洪，同時營造生態環境，打造宜居韌性城市。

今年榮獲的5項金質獎包括：「藤寮坑溝排水水環境營造計畫（第3期）」、「淡水區公司田溪埤島橋上游護岸應急工程」、「五股區觀音坑溪橋重建統包工程」、「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）」及「中港大排永續治理」等，涵蓋規畫設計、施工品質與維護管理。

此外，水利局也拿下3項優質獎，包括「貴子坑溪河川環境營造計畫第3-2標」、「淡水河金色水岸大河門戶改善工程」及「大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程」，展現水利局在親水空間營造、交通網絡串聯與景觀改善上的多面向成果。

水利局表示，這些獲獎工程不僅提升市民生活品質，更驗證六水治理政策的落實。未來將持續推進創新，兼顧防洪、生態、休憩及文化價值，讓新北邁向更宜居、更永續的城市。

「新北市中港大排」榮獲「最佳管理維護類」金質獎，完善的維護制度與科技化防洪管理，形塑兼具防洪、生態與社區休憩功能的永續水廊道。圖／新北市水利局提供
水利局 淡水河

