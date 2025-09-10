新北家庭志工「一日服務心體驗」逾300戶參與

新北社會局與志願服務推廣中心6日攜手水利局志工隊中港大排分隊及百合志願服務協會，在新莊塭仔底溼地公園舉辦「一日服務心體驗」活動，號召40戶志工家庭參與邊坡保水觀察及排水導溝施作，共同守護濕地生態與城市綠肺。

「原來公園不只是遊憩空間，還有防洪功能，真的很特別！」小志工晨晨驚呼，他更自豪自己成了「小小水土檢核師」。林姓家長也表示，能和孩子一同參與志工服務，不僅更了解社區生態，也讓孩子從小養成關懷社會、回饋環境的習慣，收穫滿滿。

社會局長李美珍指出，社會局與新北市志願服務推廣中心攜手推動「一日服務心體驗」，以家庭共同參與為核心，讓親子在服務中學習、陪伴中成長。今年迄今已吸引逾300戶志工家庭響應，遍布濕地保護、生態維護、動物陪伴等多元領域，持續以行動傳遞愛與關懷。

李美珍局長提到，「一日服務心體驗」活動主題相當多元，也會結合不同時節與公益議題，包括：母親節走入淡水社區體驗魚菜共生、暑假到大安圳賞蝶步道進行環境整理、走進消防分隊體驗模擬滅火與學習防災應變，以及國際流浪動物日進入毛寶貝園區陪伴浪浪。透過主題化、生活化的設計，讓志願服務更貼近市民日常。

李美珍局長強調，將志願服務與家庭教育結合，不僅能增進親子關係，更能培養孩子的社會責任感。未來社會局將持續規劃多元服務，歡迎更多市民攜家帶眷加入，一起讓公益的力量在城市蔓延。

聚傳媒