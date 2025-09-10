北捷軌道溫度計 如有「發燒」跡象App自動示警

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北大眾捷運股份有限公司
照片取自臺北大眾捷運股份有限公司

北捷運公司為確保行車安全，自民國89年起，在淡水信義線復興崗站往忠義方向軌道下方裝設「軌道溫度計」，每天監測軌道溫度，隨時掌握軌道「體溫」，一旦溫度達警戒值，即透過App通知維修人員出發車巡軌道，確保軌道「健康」及行車安全。

北捷公司表示，臺北捷運軌道設計容許軌溫至少為攝氏60度，但臺北捷運高運量路線多位於地下段，不受氣候影響，僅淡水信義線圓山站到淡水站，屬於高架平面段，軌道容易受到太陽照射而「變熱」；因此於淡水信義線復興崗站往忠義方向軌道下方設置有「軌道溫度計」。

北捷公司指出，捷運的「軌道溫度計」採24小時自動化即時監控，能隨時掌控軌道溫度狀況，臺北捷運目前將捷運軌溫監測預警值訂在攝氏50度。當溫度計監測到軌溫超過攝氏50度，會立即自動透過App發送相關資訊，軌道維修人員收到訊息後，立即進行該路段軌道檢視，確認軌道狀況正常，以確保系統營運安全。經統計，114年6月迄今，淡水信義線共有22天軌道溫度大於攝氏50度。

