中市民進黨團籲還稅於民 市府：決算賸餘優先還債

中央社／ 台中10日電

台中市議會民進黨團今天召開記者會表示，各地方議會相繼要求「還稅於民」，呼籲國民黨及無黨籍議員比照辦理。國民黨團籲勿打烏賊戰；市府則說，決算賸餘優先用於還債。

台中市議會民進黨團總召王立任與黨籍市議員李天生、周永鴻、陳雅惠、張芬郁、張玉嬿、林祈烽、黃守達等，在台中市議會黨團辦公室召開記者會，會中指出，各地方議會相繼要求「還稅於民」，新北市與台南市議會都不分黨派支持普發現金

民進黨團認為，台中市多名國民黨立法委員都強調「還稅於民」的重要性，要求中央普發現金1萬元，所以民進黨團也要呼籲國民黨及無黨籍的台中市議員比照辦理，展現與市民站在一起的決心，將屬於市民的稅收還給市民。

王立任指出，台中市政府在市長盧秀燕任內，市庫超徵新台幣200億元、市地出售1023億元，加上「財政收支劃分法」修正後，每年可再增加288億元，合計約1511億元。以台中市286萬人口計算，平均每人可分得5萬2860元，財政完全足以支應，這顯示市府有能力立即啟動「還稅於民」。

陳雅惠表示，普發現金能減輕家庭負擔、帶動消費並振興產業，為台中經濟注入新動能，近年台中市庫充裕，既然有盈餘，就應「還稅於民」，這才是「媽媽市長」應盡的責任。

台中市議會國民黨團表示，市府根本沒有多餘的錢普發現金，反觀國庫總收入結餘5000多億，中央有能力對全國人民普發現金1萬，才會要求還稅於民，民進黨各縣市議員根本是配合黨中央打烏賊戰，才在各地提普發現金案。

台中市財政局表示，市府持續推動重大建設與社福政策，雖舉債減少、財政紀律提升，但歲入及歲出應整體通盤考量，歷年累計尚有短絀211億元，須將決算賸餘優先用於還債，這與中央累計賸餘8393億元情況大不相同。

台中市 發現金 國民黨

